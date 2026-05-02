Antrenorul croat al „câinilor roșii” a prefațat confruntarea dintre cele două echipe. Kopic a susținut că elevii săi au o stare de spirit foarte bună și că sunt motivați pentru a face o partidă solidă.

Mesajul lui Zeljko Kopic înainte de Universitatea Craiova - Dinamo

„După eliminarea din Cupă, nu a fost ușor să ne recuperăm fizic, mental și emoțional pentru meciul cu Rapid. Totuși, echipa a arătat din nou un nivel ridicat de încredere și profesionalism, oferind totul pentru club. Victoria obținută în fața Rapidului a fost foarte importantă pentru noi.

În această săptămână ne-am concentrat în principal pe recuperare și pregătire tactică. Jucătorii sunt într-o stare de spirit foarte bună. Suntem motivați să facem un meci bun mâine și să luptăm.

Kopic: „Noi suntem pregătiți pentru un joc bun”

Știm că va fi un meci dificil, împotriva unui adversar de calitate, dar mă aștept la un stadion plin, cu multă energie, iar noi suntem pregătiți pentru un joc bun.

În ceea ce privește presiunea, nu pregătim niciun meci gândindu-ne cine e pus mai mult sub presiune. Eu vreau să existe presiune la fiecare meci pentru echipa mea, fără să fac diferențe mari. Avem propriul mod de a pregăti partidele și de a ne motiva.

Jucătorii noștri nu sunt copii, toți știu unde ne aflăm, pentru ce luptăm și pentru ce luptă Craiova în acest moment. Desigur, presiunea există, dar face parte din viața noastră de zi cu zi aici, la Dinamo”, a declarat Zeljko Kopic, la conferința de presă premergătoare jocului.

Duel de foc între Universitatea Craiova și Dinamo

Universitatea Craiova și Dinamo se vor întâlni într-o partidă cu o miză uriașă pentru configurația finală a clasamentului, ambele formații fiind angrenate fie în lupta pentru titlu, fie pentru locurile care asigură prezența în cupele europene.

Confruntarea are loc la scurt timp după duelul intens din Cupa României, unde oltenii au reușit să obțină calificarea în finală după loviturile de departajare, fapt ce sporește tensiunea în tabăra alb-roșiilor.

Cu patru etape înainte de finalul play-off-ului, Universitatea Craiova este lider cu 42 de puncte, urmată de „U” Cluj (39), CFR Cluj (37), Dinamo (34), Rapid (32) și FC Argeș (30).