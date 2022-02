„E marcator. Nu am văzut pe nimeni să-l laude!” Fotbalistul de la FCSB care le-a luat ochii impresarilor

Toni Petrea (46 de ani) are în lot fotbaliști curtați de mari cluburi din străinătate precum: Tavi Popescu, Darius Olaru, Florinel Coman, sau Ianis Stoica, plus alți câțiva jucători de perspectivă: Alexandru Musi, Ovidiu Perianu, Gabriel Simion sau frații Tănasă.

Ianis Stoica este monitorizat în momentul de față de Arsenal, iar Victor Becali este de părere că fotbalistului i se face o mare nedreptate, deoarece nu se prea vorbește despre el.

La ultimul meci disputat de FCSB în Liga 1, pe terenul lui Dinamo, scor 0-3, Ianis Stoica a intrat pe teren și a marcat deși făcuse un singur antrenament în două săptămâni din cauza unei accidentări.

„Îl vedem pe băiatul ăsta, Ianis Stoica. Domnule, băiatul ăsta nu s-a antrenat două săptămâni. A făcut un singur antrenament, a intrat și a dat gol. Nu am văzut pe nimeni să-l laude.

E marcator. E mult mai marcator decât Tavi Popescu. Dar sunt jucători de perspectivă amândoi”, a spus Victor Becali, pentru sptfm.ro.

Promisiunea pe care Ianis Stoica i-a făcut-o lui MM Stoica

La meciul cu Dinamo, Ianis Stoica a intrat pe teren în minutul 65, în locul lui Octavian Popescu, iar 'febra golului' pare că i s-a transmis. Tânărul atacant a marcat în minutul 75, mărind avantajul echipei sale.

„Am făcut un antrenament, doar ieri, în rest am mai făcut unul în sală și nu m-am antrenat. A fost o perioadă grea, mă bucur că am trecut peste și că am revenit cu gol.

I-am dat mesaj lui Mihai Stoica, i-am zis că nu o să îl dezamăgesc începând de azi. A spus că o să fiu golgheter în sezonul următor, vom vedea. Nu i-am spus și antrenorului că înscriu.

Noi trebuie să ne facem treaba cu orice echipă, nu contează că e Dinamo sau oricare altă echipă. Ei sunt într-un moment greu, sper să se salveze să mai avem derby-uri cu ei.

Nu știu dacă îl prind pe Tănase, important e să câștige echipa și să luăm campionatul”, a declarat Ianis Stoica la finalul meciului.