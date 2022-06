„Dacă Filip e spiritul lui Dinamo, se învârt mulți în mormânt!” Mircea Rednic s-a dezlănțuit: „A făcut drumuri în Dubai, dar nu a venit nici cu un kg de smochine!”

Antrenorul a fost considerat ca fiind drept unul dintre vinovații pentru situația în care a ajuns Dinamo, care a retrogradat pentru prima dată în istoria de 74 de ani a clubului. Nume importante de la club l-au acuzat pe Rednic, care a fost demis pe 21 decembrie 2021, după 12 meciuri petrecute pe bancă la al cincilea mandat.

Plecarea lui Rednic de la Dinamo a fost cu scandal, tehnicianul atacându-i dur pe cei din conducere, în frunte cu Iuliu Mureșan.

„Dacă Filip e spiritul lui Dinamo, se învârt mulți în mormânt!” Mircea Rednic s-a dezlănțuit!



Mircea Rednic a vorbit despre momentul în care a acceptat să revină la Dinamo, exprimându-și regretul față de această decizie. Antrenorul s-a dezlănțuit apoi la adresa conducerii clubului, lansând atacuri la adresa DDB, dar și a lui Nicolae Badea. Nici Zăvăleanu nu a scăpat de furia antrenorului.

„Dezamăgirea cea mai mare este că am fost demis și din cauza celor de la DDB și a lui Badea, cei care m-au convins să vin. Eu nu voiam să vin la echipă, dar ei m-au convins. De ce m-ai adus și nu mă lași să-mi fac treaba? Mergi pe mâna marelui strateg și a jucătorilor, care au schimbat doi antrenori înainte de mine și apoi încă doi. Și mai au și nesimțirea să reproșeze lucruri. Dacă Filip e spiritul lui Dinamo, se învârt mulți în mormânt. Acolo era un buboi, eu l-am spart, iar domnul doctor l-a cusut la loc. Nu trebuia să am încredere în ei, trebuia să îmi fac un contract beton.

Am primit propunere să fiu antrenor la Dinamo. Și am spus în ce condiții vin. Nu cei de la București, ci din DDB. O parte din el, de fapt. Că nu este unit. Am zis că vin, dar ce să fac? Să plătesc toate prostiile pe care le-au făcut alții?

Tu (n.r. - Zăvăleanu) vorbești de un nou centru, dar la Săftica nu era nici apă. A făcut șase drumuri în Dubai, nu știu pe banii cui, dar nu a venit nici măcar cu un kilogram de smochine”, a declarat Mircea Rednic la Digi Sport.