Crețu, analiza haosului de la FCSB: „Până acum mai mult stăteam la antrenamente!” Reacție sinceră a jucătorului 

FCSB a obținut un punct din meciul de pe teren propriu cu Sepsi, 1-1.

După înfrângerea cu Rapid, roș-albaștrii au reușit să obțină un punct în meciul cu Sepsi, echipă care venea după o serie de trei înfrângeri consecutive în campionat. Astfel, primul meci sub comanda lui Iordănescu s-a încheiat la egalitate, deși echipa sa a avut ocazii mari de a înscrie.

Valentin Crețu a vorbit despre meciul de luni seară, punctând schimbările care trebuie făcute la echipă. Totodată, jucătorul a ținut să îl „înțepe” pe fostul antrenor, Dinu Todoran, dezvăluind modul superficial în care se făceau antrenamentele la echipă.

„Nu este rezultatul pe care îl așteptam, din păcate în a doua repriză am căzut și nu am putut să dăm și al doilea gol. Sunt multe de discutat, trebuie să o luăm pas cu pas, nu e ușor din primul meci să ai traseele de joc pe care ni le dorim. Va fi mult de muncă și fiecare trebuie să arate pe teren, să dăm mult mai mult și să fim mai concentrați și eu zic că o să fie bine.

E foarte bine că a venit Edi, îl cunosc, am lucrat și la Mediaș. Fiecare jucător trebuie să se schimbe pe el, să nu se mai uite la ceilalți, să avem spirit de echipă, unul care ne-a lipsit. Edi, cum îl cunosc, te schimbă ca om, ca fotbalist, schimbă mentalitatea, antrenamente fără pauză, până acum mai mult stăteam la antrenamente și lucrul ăsta se vede. Nu-mi place să vorbesc.

Nu era o problemă fizică, dar cu mingea n-am lucrat ce trebuia. Am discutat cu antrenorul, dar...sunt multe de rezolvat. Nu pot spune că nu am fost o echipă, știu că am avut amicale cu probleme și cu echipe din Liga 2, trebuia să ne punem niște semne de întrebare, inclusiv la cel cu Buzăul, și acolo am avut probleme și trebuia să ne dea de gândit.

De asta se vede și în rezultatele noastre, în jocul nostru. Sperăm să o reglăm. Eu am încredere în Edi, ne-a și transmis multe lucruri bune și veți vedea o altă față a noastră”, a spus Vali Crețu la finalul meciului.

„Fiecare jucător se va elimina singur!”



Întrebat despre modul de pregătire al lui Edward Iordănescu, Crețu a avut un răspuns sub formă de „avertisment” pentru coechipierii săi, sugerând că jucătorii neserioși se vor elimina singuri din lotul tehnicianului.

„Nu e dur, nu e necesar să dea milităria jos din pod, fiecare jucător se va elimina singur care nu va da 100% și nu va fi concentrat la antrenamente și la meciuri, dar dânsul știe cum să facă un grup unit. Să avem spiritul acela de echipă, se pierde mingea să fim mult mai agresivi și mult mai responsabili pe apărare și pe atac”, a spus fundașul.

Ce a spus despre schimbările la pauză



Edward Iordănescu a întrerupt seria meciurilor roș-albaștrilor în care se efectuau schimbări la pauză, iar în unele cazuri, fotbaliștii erau înlocuiți chiar și înainte. Crețu a vorbit despre acele momente și a afirmat cu siguranță că astfel de lucruri se vor schimba.

„Nu, eu nu m-am gândit niciodată la schimbări pentru că nu aveai ce face și trebuia să îți faci treaba cât mai bine cât puteai, un minut, nouă, zece, nouăzeci, asta era situația, trebuie să faci față, să fii puternic. Dar o să fie mult mai bine de acum încolo”, a concluzionat fotbalistul.

Sursa foto: Facebook FCSB