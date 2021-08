"Crețule, dacă erai șmecher îl criticai pe Todoran când era la echipă!" Un antrenor îl ceartă pe fundașul de la FCSB

Dinu Todoran a fost ironizat de Valentin Crețu.

Fundașul FCSB-ului a spus că echipa nu a făcut antrenamente în perioada în care Dinu Todoran era, cel puțin pe hârtie, antrenorul echipei, iar că, după venirea lui Edward Iordănescu, lucrurile s-au schimbat în bine.

Marin Barbu, fost antrenor la UTA, Astra, Rapid sau Ceahlăul, l-a ironizat pe Crețu pentru lipsa preciziei pe care o are când vine vorba de centrări.

”Crețule, dacă erai șmecher îl criticai pe Todoran când era la echipă, după ce a plecat, ți-ai arătat caracterul. Ai grijă, că la centrări te-ai încălțat invers, că mingea este prin spatele porții”, a scris Marin Barbu, pe contul personal de Facebook.

Vali Crețu, în război cu Dinu Todoran

După meciul dintre FCSB și Sepsi, încheiat cu scorul de 1-1, Valentin Crețu, fost jucător la Gaz Metan Mediaș, l-a ironizat pe Dinu Todoran, fostul antrenor al echipei, pentru antrenamentele ”defectuaose” pe care acesta le susținea.

”E foarte bine că a venit Edi, îl cunosc, am lucrat și la Mediaș. Fiecare jucător trebuie să se schimbe pe el, să nu se mai uite la ceilalți, să avem spirit de echipă, unul care ne-a lipsit. Edi, cum îl cunosc, te schimbă ca om, ca fotbalist, schimbă mentalitatea, antrenamente fără pauză, până acum mai mult stăteam la antrenamente și lucrul ăsta se vede. Nu-mi place să vorbesc

Nu era o problemă fizică, dar cu mingea n-am lucrat ce trebuia. Am discutat cu antrenorul, dar...sunt multe de rezolvat. Nu pot spune că nu am fost o echipă, știu că am avut amicale cu probleme și cu echipe din Liga 2, trebuia să ne punem niște semne de întrebare, inclusiv la cel cu Buzăul, și acolo am avut probleme și trebuia să ne dea de gândit.

De asta se vede și în rezultatele noastre, în jocul nostru. Sperăm să o reglăm. Eu am încredere în Edi, ne-a și transmis multe lucruri bune și veți vedea o altă față a noastră”, a spus Vali Crețu la finalul meciului cu Sepsi.

Ripostă violentă din partea lui Dinu Todoran

Dinu Todoran a reacționat, la Ora Exactă în Sport, spunând că acuzațiile lui Crețu sunt nefondate.

”În legătură cu ce a declarat acel jucător, eu nu-l consider fotbalist, ci jucător. Asta spune multe despre caracterul lui, nu poți să declari niște lucruri care nu sunt adevărate. Te iei de tot staff-ul care a fost. Nu am știut că este un așa bun metodist la echipă. Probabil nici Toni Petrea n-a știut, că putea să profite de el și să i-a campionatul.

Vali e un jucător care se antrenează 100%. Cine l-a antrenat pe Vali, știe că dă 100% la antrenamente. El e deficitar la celelalte părți. Ca să argumentez, aveam metode la antrenament când trebuia să vină cu centrare, să apară lângă atacanți, la finalizare. A ajuns la centrare, a dat în primul manechin, după aia afară, la următoarea în portar.

L-am adus încă o dată să centreze, nu s-au mai dus atacanții la finalizare. Am oprit și-am întrebat 'ce s-a întâmplat?'. Au explicat 'păi, mister, la centrare trebuie să ne repliem să nu ne prindă pe contraatac'. I-a mai dat cineva o soluție 'dacă ajungi la centrare, pune mâna pe ea, faci henț li mergem să ne organizăm defensiv'”, a declarat Dinu Todoran, la ProX.

