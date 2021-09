„Am avut niște măsuri de luat!” Mititelu jr, tranșant după înfrângerea cu FC Argeș! Răspuns pentru fani: „De aia nu mai pot eu”

Echipa lui Adrian Mutu a ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie și se află pe 12 în clasament, cu 8 puncte obținute în primele 8 etape. Rezultatele nu sunt pe placul conducerii, iar la finalul meciului, după cum sport.ro a informat, Adrian Mititelu jr i-a băgat pe jucători în ședință, în vestiar.

Finanțatorul a vorbit după ce a părăsit vestiarul, exprimându-și dezamăgirea față de înfrângerea suferită și prestația echipei.

„Cum vreți să fiu, fericit? Am discutat cu jucătorii, o să continuăm cu antrenorul, asta este, am știut la ce ne băgam în vara acestui an, am știut că drumul este lung, se pare că acum este și mai lung.

Avem 8 puncte după 8 meciuri, este dezamăgitor și jocul, și punctajul din clasament. Sper să se schimbe ceva la echipă, pentru că altfel o să fie foarte greu. Sunt supărat, nu sunt antrenorul echipei să spun ce lipsește. S-au întâmplat mai multe lucruri împotriva noastră, și în meciul cu Farul, un penalty care nu a fost, la Mioveni, la fel.

Urmează cinci meciuri foarte grele, sunt dezamăgit, asta este ceea ce pot să spun. Nu mă așteptam ca după 8 etape să avem 8 puncte. Iar cum am jucat astăzi, este un lucru care îmi ridică un semn de întrebare, să jucăm în halul acesta. Nu înțeleg, dacă am adus 13 jucători în vara aceasta, dacă vă uitați pe CV-urile lor unde au jucat și de unde i-am luat, echipe din primele ligi din Europa, să jucăm în acest mod, să pasăm în jumătatea noastră de teren, e dezamăgitor. Sper să se schimbe ceva și la meciul cu Steaua (n.r FCSB) să arătăm altfel”, a spus Adrian Mititelu jr.

„Am avut niște măsuri de luat!”

Finanțatorul oltenilor a fost întrebat și dacă a vorbit cu antrenorul echipei sale și a avut un răspuns tranșant, spunând că a vorbit doar cu jucătorii și a luat măsuri.

„Nu am vorbit cu Adi, el a fost în vestiar, dar eu am vorbit cu jucătorii, am avut niște măsuri de luat. Nu s-a lăsat cu amenzi, că nu poți să amendezi jucătorii că joacă prost. Am făcut ce am considerat eu că e mai bine.

Jucătorii mei sunt ultra-motivați, au salarii și condiții de primele patru echipe din Liga 1. Botoșani joacă pe 3-4 000 de euro pe lună și sunt pe locul 3 sau pe cât sunt. Asta reclamă suporterii, dar ce să fac eu? Nu am ce să fac. Din Liga 4 am adus echipa în Liga 1 și acum restul depinde de staff-ul tehnic și de jucători”, a adăugat finanțatorul.

„Să ne înjure în continuare, de aia nu mai pot eu!”

Totodată, Mititelu jr a vorbit și despre reacția suporterilor, care i-au înjurat și criticat atât pe jucători, cât și pe cei din conducere.

„Ne înjură de 15 ani, să ne înjure în continuare, de aia nu mai pot eu. Păi, eu joc, ce să fac mai mult.

Liniște a fost până acum, nu se poate plânge nimeni că nu a fost liniște la echipă. O să fie niște măsuri luate de mine și la nivel de jucători și la nivel de echipă. O să dispară multe în iarnă, bineînțeles. Sunt dezamăgit, ăsta e cuvântul”, a spus Mititelu jr.

„Nu prea jucăm fotbal”

„Eu lui Adrian Mutu i-am oferit încredere totală, m-am sfătuit tot timpul cu el în aducerea jucătorilor, tot timpul a avut și el un cuvânt de spus în transferuri, chiar el i-a propus. Dacă luăm CV-urile jucătorilor, sunt în play-off în primele șase echipe din țară fără să discutăm. Uitați că fotbalul ne păcălește și nu prea jucăm fotbal, asta e problema.

E și lipsa de omogenitate o problemă, au fost 13 jucători aduși, e posibil să...dar totuși, suntem în etapa a 8-a, trebuie să se trezească jucătorii. Normal că fiecare își dorește să continue, cum să nu continue, eu sper să continue, dar să arătăm altfel, pentru că ne va fi foarte greu și nu vreau să retrogradăm.

Nu intrăm în asta cu șansele, nu știu cum va fi cu FCSB, nu vreau să pozez într-un om demoralizat total, dar sunt dezamăgit pe ce am văzut pe teren”, a concluzionat acesta.