Tensiuni în vestiarul lui FCU după înfrângerea cu FC Argeș! Mititelu jr a băgat jucătorii în ședință 

Oltenii nu au parte de startul de sezon la care s-au așteptat odată cu promovarea în Liga 1 și după seria de transferuri făcute. 4 înfrângeri, două victorii și două remize are echipa lui Adrian Mutu după primele 8 etape, aflându-se pe locul 12 în clasament, cu 8 puncte obținute.

Tensiunea a atins cote mai mari după înfrângerea cu FC Argeș, 0-1, iar la finalul meciului, Mititelu jr a intrat în vestiarul echipei, acolo unde a băgat jucătorii în ședință, după cum au informat sursele sport.ro. La mai bine de o oră de la finalul partidei, nicio persoană din vestiarul lui FCU nu a ieșit.

Mai mult, sursele citate informează că la vestiarele echipei au mers și trei suporteri ai clubului.

Reacția lui Mutu când a fost întrebat dacă îi e teamă că ar putea fi demis

„Nu am de ce să îmi fie teamă, patronatul ia decizia pe care o crede de cuviință. Eu știu că sunt profesionist 100%, știu ce am făcut, din păcate rezultatele nu apar și în ultimele meciuri am luat două puncte. Urmează trei meciuri grele, în care nu suntem favoriți pe hârtie, trei meciuri pe care le abordăm cu dorința de a câștiga”, a spus antrenorul la finalul meciului.