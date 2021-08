„E subiect închis pentru noi!” Jucătorul contestat de fani, out de la FCU Craiova! Mititelu jr. a anunțat două transferuri noi

FCU Craiova s-a impus în deplasarea cu Academica Clinceni, 2-1.

Oltenii au marcat primele două goluri încă din prima repriză, prin Sidibe, în minutul 27, și Baeten, în minutul 43, stabilind și scorul la pauză.

Echipa lui Poenaru a redus din diferență în minutul 84, prin bulgarul Chandarov, însă ilfovenii nu au avut puterea să mai înscrie pentru a obține măcar un punct și rămân pe ultimul loc în clasament, fără victorie în primele patru etape.

Startul de sezon este foarte bun pentru nou-promovata FCU Craiova, iar Adrian Mititelu jr. s-a arătat încântat de prestația echipei sale.

„E o victorie meritată, putea fi scorul mult mai mare. Am avut posesie peste 60%, ocazii de poartă. Mă bucur că am învins, e o victorie de moral. Au fost foarte mari emoții, am primit iar gol, dar acum șansa a fost de partea noastră.

Craiova joacă fotbal, cred că nu sunt singurul care vede că atacăm încontinuu, am atacat și la 2-0, și la 2-1, mă bucură jocul echipei și îmi dă speranțe pentru viitor.

Echipa e foarte ofensivă, asta a fost ideea de la început, să arătăm fotbal. Chiar dacă se mai întâmplă accidente de genul Voluntari, când am luat două goluri incredibile, trebuie să trecem peste ele. Echipa are nevoie și de egaluri, și de înfrângeri pentru a putea crește și a juca cât mai bine.

Nu mă așteptam să joace atât de bine echipa, nu avem o concurență cu Universitatea Craiova, vrem doar să terminăm cât mai sus în clasament. E devreme să vorbim despre play-off, să batem și etapa viitoare și apoi vom vorbi”, a spus Adrian Mititelu jr. la finalul meciului.

Două transferuri noi la FCU Craiova



Mai mult, Mititelu jr. a anunțat două noi mutări, imediat după meciul cu Clinceni. Benjamn van Durmen, închizătorul belgian a semna săptămâna viitoare, dar și un atacant, care este din Olanda.

„Duminică ajunge Van Dorman și luni sau marți va ajunge și atacantul din Olanda”, a spus patronul.

Răducanu, out după scandalul făcut de suporteri



În ceea ce privește cazul lui Robert Răducanu, acuzat de suporteri că a înjurat mai mulți fani la meciul cu Dinamo de pe terenul oltenilor, Adrian Mititelu jr. a ținut să lămurească situația jucătorului.

Acesta a confirmat că nu va mai face parte din prima echipă, după o decizie luată de comun acord cu antrenorul Adrian Mutu și conducerea clubului.

„Robert Răducanu nu se mai antrenează cu echipa după meciul cu Dinamo, sunt motive disciplinare, e la echipa a doua. Răducanu e un subiect închis pentru noi, antrenorul a decis împreună cu conducerea”, a concluzionat acesta.