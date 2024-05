Mircea Lucescu (78 de ani) a stâns 70 de selecții și 9 goluri ca jucător, fiind căpitanul echipei naționale la CM 1970 (0-1 Anglia, 2-1 Cehoslovacia, 2-3 Brazilia).

Demis, după o victorie cu 4-0 contra Austriei

Ulterior, "Il Luce" a fost selecționer între 1981 și 1985, când a reușit calificarea la Euro 1984 (1-1 Spania, 1-3 RF Germană, 0-1 Portugalia), competiție la care participau doar opt echipe. După ratarea prezenței la CM 1986, acesta a fost pus pe liber, pe 11 septembrie 1986, după ce obținuse o victorie la scor contra Austriei (4-0), lăsându-i locul pe bancă lui Emeric Ienei, proaspăt câștigător al CCE cu Steaua. Lucescu a acuzat mereu familia Ceașescu și rivalii de la Steaua că i-au subminat postul, deși el găsise și promovase câțiva jucători care mai târziu vor face istorie pentru România în timpul Generației de Aur.

"Atunci mi-au frânt aripile. Eram foarte tânăr și construiam o echipă extrem de puternică"

"Naționala e un capitol aparte pentru mine. Am fost doar căpitan al echipei naționale, nu am acceptat să fiu căpitan nicăieri altundeva. Nu au ținut alții, cum am ținut eu, dovadă că m-au dat afară când echipa era în formare și când am câștigat cu 4-0. Din păcate, popularitatea stânjenește. Atunci mi-au frânt aripile. Eram foarte tânăr și construiam o echipă extrem de puternică. Austria, în perioada aceea, era o echipă fantastică. Dovadă că după aceea ne-au bătut la Viena.

Sunt alături de acești băieți din Generația de Aur, vorbeam cu Gabi Balint că în '82-'83, trei sferturi din ei erau la Câmpulung Moldovenesc, în cantonamentele alea incredibile pe care le făceam la baza studențească. De acolo plecau foarte populari, dar ei aveau simțul măsurii, să nu fie cu nasul pe sus. Erau niște copii, niște jucători buni în devenire, pe urmă au devenit mari profesioniști. Eu sper că toată acea perioadă petrecută cu mine i-a ajutat să se formeze ca oameni, în primul rând. Pentru că eu am pus totdeauna pe primul loc educația lor. Niciunul nu m-a dezamăgit, toți au fost extraordinari. Nu întâmplător pe urmă, în anii '90, au făcut acea performanță fantastică. Pe merit au fost numiți Generația de Aur. Dar această generație a fost cândva o generație tânără. Erau Balint, Lăcătuș, Belodedici de la Steaua, deși eu eram antrenor la Dinamo, ei au fost acolo.

"Pe Hagi, Mateuț și Balint nu i-am lăsat niciodată la tineret. Valoarea nu așteaptă împlinirea anilor"

Pe Hagi nu l-am lăsat niciodată la tineret. Nici pe el, nici pe Mateuț. Pe Balint, la fel, l-am promovat direct de la echipa de juniori la cea de seniori. Pentru că valoarea nu așteaptă împlinirea anilor, valoarea trebuie apreciată și scoasă la rampă. Eu așa am considerat că e bine și cred că fost decizia corectă, pentru că pe urmă ei au debutat și au rămas timp de 5-10-15 ani oameni importanți în echipa națională. E foarte important ca jucătorii tineri, atunci când sunt capabili, să debuteze la echipa națională și apoi să rămână cu această dragoste pentru culorile echipei naționale pentru o perioadă foarte lungă. Antrenorii se mai schimbă, jucătorii sunt cei care transmit de la o generație la alta o anumită filosofie, un anumit mod de organizare, un anumit respect pentru ei și pentru suporteri.

Eu sunt alături de ei, m-a invitat Gică Popescu. Îmi face mare plăcere să-i revăd. Eu voi fi și sâmbătă pe stadion. La Câmpulung, în '82-'83, erau opt-zece dintre ei, cei mai importanți erau acolo. Pe alții i-am avut la Dinamo. Legătura mea cu ei este pur sufletească și profesională atât cât i-am avut eu. După aceea, fiecare a plecat pe drumul lui. Le-am zis să aibă grijă ca să nu se accidenteze. Le-am spus că fac bine că se antrenează de mai multe zile. Cred că ei vor să câștige, pentru că asta e mentalitatea lor. Știu că vor face o figură frumoasă, pentru că în tribune vor avea alături de ei toată generația de fani din anii '80-'90, care au crescut cu performanțele lor și i-au văzut pe viu jucând. Dacă părinții vor aduce și copiii, atunci e cu atât mai bine.

Meciul de retragere al Generației Mexic '70, cu 100.000 de oameni în tribună!

Nu mă așteptam să vină 55.000 de oameni la acest meci. Dar îmi aduc minte că, în 1982, am făcut și noi un asemenea meci cu generația care a jucat în Mexic '70, am jucat împotriva echipei naționale de la acel moment, meciul a fost foarte strâns, cu toate că trecuseră 12 ani de când jucasem la Guadalajara. Am pierdut 3-2, dar stadionul a fost arhiplin, au fost atunci 100.000 de spectatori. Și Ceașescu a spus atunci, 'domne, asemenea meciuri să mai faceți'. Atunci am fost eu promoter, acum e Gică Popescu promoter.

Cred că e un moment bun pentru organizarea acestui meci, înaintea Euro 2024, ca să reamintească că echipa României poate se evolueze la un nivel de care toată lumea să fie mulțumită. Nu poți să impui să câștige sau să ajungă în nu știu ce fază, dar să nu ne fie rușine sau să fim dezamăgiți atunci când suntem la competiții. Ăsta e lucrul cel mai important, ca jucătorii să se dăruiască și să dea totul pe teren. Eu, cu prezența lor pe stadion, atrag atenția că talentul fotbaliștilor români este la cel mai înalt nivel.

Toată această globalizare a influențat negativ și fotbalul, pentru că vezi o mulțime de jucători străini care nu merită să joace la nivelul la care ajunsese fotbalul românesc. Cea mai bună dovadă acum este Corvinul Hunedoara, care cu 11 jucători români câștigă împotriva unei echipe cu 9 jucători străini pe teren. Eu sunt un adept al promovării jucătorilor autohtoni. Am lucrat așa la toate cluburile, doar la Șahtior era alta filosofia clubului. Ce a reușit Corvinul reprezintă o demonstrație, pentru cine are ochi să vadă", a declarat Mircea Lucescu.

Foto - Gabriel Chirea