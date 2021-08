Mititelu Jr. iese la atac: "Unde se numește echipa asta Universitatea Craiova? Vă rog să îmi dați o dovadă!"

Oltenii se luptă între ei.

Fiul patronului FCU Craiova, Adrian Mititelu JR. nu uită și nu iartă și anunță că o să continue răboiul cu CSU Craiova pentru identitate, știut fiind faptul că formația patronată de Mihai Rotaru s-a înființat direct în liga secundă cu ajutorul factorilor politici din județ.

"O mai repet și acum, nu e problemă: Echipa domnului Becali se numește Steaua? Li se spune FCSB, atenționează lumea să o numim așa. Unde se numește echipa asta Universitatea Craiova? Vă rog să îmi dați o dovadă. Pe ce, pe echipament? Acolo pot să scriu și eu "Steaua București". La Registrul Comerțului, la CIS, unde se numește așa?

La cele două instituții, echipa se numește "U Craiova 1948 Club Sportiv SA". Păi și ce vi se pare, că e absurd în România să se întâmple acest lucru? Ce vi se pare așa anormal? Vi se pare anormal, scrie pe LPF treaba asta? Să ne spuneți și nouă unde spune CIS că se numește așa.

Nu (n.r. dacă are emoții în privința plângerii), bine, poate fac și eu 10 ani de închisoare că am făcut fals în ce spun ei acolo. Bine, în România e posibil orice, poți să te aștepți de la orice. Noi am fost dezalifiați, băgați în faliment, s-a făcut altă echipă cu denumirea noastră. Noi ne numim acum "U Craiova 1948 Club Sportiv SA", din 2017.

În 2018, ca să creeze confuzie ei, nu noi, și-au schimbat denumirea asemănător cu a noastră: "Universitatea Craiova 1948 Club Sportiv SA", și ei spun că ne folosim de marca lor. Păi ce marcă au ei, că au apărut în 2013. Eu știam că Mihai Rotaru a primit milioane de euro despăgubire, nu a plătit mărci. Acum are și mărci", a declarat patronul FCU Craiova, pentru digisport.