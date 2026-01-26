Umilința suferită duminică seară în fața rivalilor din Gruia a umplut paharul pentru patronul roș-albaștrilor. După ce echipa antrenată de Elias Charalambous a ajuns pe locul 11 în Superliga, Gigi Becali a decis să intervină direct, anunțând o vizită furtunoasă la baza de pregătire pentru a cere socoteală jucătorilor.



Finanțatorul a avut o tiradă la adresa elevilor săi, fiind nemulțumit de atitudinea acestora, în ciuda faptului că sunt cu plățile la zi.



„O să mă duc eu la ei , că n-am fost de patru ani. «Vreau să ştiu şi eu, mă, am vreo datorie la voi?». O să-i iau pe rând. «Băi, Bîrligea, contractul tău care e? Am vreun leu să-ţi mai dau?». O să-i zic şi lui Miculescu, care el e cuminte băiatul, dar şi cu ăştia cuminţi e debandada. Băi, dar vreau să ştiu şi eu, am vreo datorie? Dacă tu eşti schimbat, scrie în contractul tău că n-ai voie să fii schimbat? Nu este regulamentul de fotbal aşa? Nu scrie în contract, eu i-am dat banii omului, scrie undeva că n-are voie să fie schimbat? E şi o strategie în funcţie de ce situaţie e, avem meci joi cu ăştia”, a spus Gigi Becali, potrivit Primasport.



Dezastru pe Arena Națională



Partida din etapa a 23-a a început perfect pentru campioană. Miculescu a deschis scorul rapid, în minutul 2, iar Olaru a zguduit bara două minute mai târziu. Totul s-a rupt însă după ratarea monumentală a lui Mihai Toma din minutul 32.



Imediat după acea fază, CFR Cluj a pedepsit fiecare eroare a gazdelor. Aliev a egalat înainte de pauză, iar Korenica i-a adus pe ardeleni în avantaj chiar în minutul 45, printr-un lob peste Târnovanu. Repriza secundă a confirmat forma dezastruoasă a bucureștenilor. Cordea a marcat pe contraatac în minutul 49, iar tabela a fost închisă în prelungiri de Biliboc, care a stabilit scorul final de 4-1.



În urma acestui rezultat, FCSB rămâne cu 31 de puncte și coboară pe poziția a 11-a, în timp ce formația lui Daniel Pancu urcă pe locul 9, acumulând 32 de puncte.

