Campionatul European de Handbal Masculin a ajuns în faza grupelor principale. Competiția, LIVE și exclusiv pe VOYO!



Naționala de handbal masculin a Spaniei este una dintre cele mai titrate din istorie, cu medalii de aur la Europene sau la Mondiale, dar și cu clasări pe podium la Olimpiade. De altfel, la Olimpiada de la Paris (2024), ibericii au cucerit medalia de bronz, iar la Mondialul din Polonia și Suedia (2023) au obținut tot medalia de bronz.



Spania bifează o performanță negativă. Pierde trei meciuri la rând la EURO



Însă, se află într-o criză naționala Spaniei la actualul Campionat European, unde a înregistrat trei eșecuri la rând în competiția de pe ”Bătrânul Continent”, fără precedent în istoria ei până acum.



Practic, în toată istoria, Spania nu a pierdut niciodată trei meciuri la rând la EURO! De această dată, a cedat în confruntările cu Germania (32-34), Norvegia (34-35) și cu Danemarca (31-36).



Spania întâlnește Franța în următorul meci de la Europeanul de handbal masculin



Poate urma a patra înfrângere la rând la EURO, pentru că întâlnește Franța în confruntarea următoare, echipă favorită să meargă în faza semifinalelor din Grupa 1.



”Mai avem două meciuri și, deși calificarea în faza următoare nu mai este posibilă, vom lupta până la moarte în cele două meciuri rămase.



Mai avem două meciuri rămase, dar vom lupta cu înverșunare în ambele meciuri rămase”, a spus tânărul din lotul Spaniei - Marco Fis, fiul câștigătorului de EHF Champions League - Julio Fis, despre care ibericii spun că poate face parte din generația care va forma reconstrucția.

Programul meciurilor de astăzi, 26 ianuarie

16:30: Portugalia - Norvegia;

Portugalia - Norvegia; 19:00: Spania - Franța;

Spania - Franța; 21:30: Germania - Danemarca



În acest moment, clasamentul grupei arată astfel:

1.Germania – 6 puncte (trei victorii)

2.Franța - 4 puncte (două victorii și o înfrângere)

3.Danemarca – 4 puncte (două victorii și o înfrângere)

4.Norvegia – 2 puncte (o victorie și două înfrângeri)

5.Portugalia – 2 puncte (o victorie și două înfrângeri

6. Spania - 0 puncte

