Șumudică, „ca la tăiere“: românul dă, diseară, de niște coloși pe care i-a văzut doar la televizor

Marius Șumudică (54 de ani) a avut deja patru partide, la Al-Okhdood, deși debutul său pe banca arabilor s-a produs, în această lună, pe 10 ianuarie.
Din păcate pentru tehnicianul român, adus să salveze echipa de la retrogradare, meciurile curg într-un ritm sufocant pentru Al-Okhdood. Asta în condițiile în care Șumudică n-a apucat, deocamdată, să aducă toți jucătorii pe care a pus ochii, în vederea întăririi lotului. Fostul rapidist s-a debarasat de doi străini, în decurs de trei zile, ca să facă loc pentru alții. Din păcate pentru el, va mai trece un meci în campionat, înainte ca noile achiziții să ajungă sub comanda sa.
Șumudică dă de Benzema, N'Golo Kanté și Fabinho
Cu o victorie, un egal și două eșecuri, în primele sale patru meciuri, Șumudică are, diseară (ora 19:30) o partidă infernală. În care echipa sa va merge „ca la tăiere“. Pentru că Al-Okhdood va primi vizita celor de la Al-Ittihad Jeddah, campioana en-titre.
Chiar dacă trupa pregătită de Sergio Conceicao (51 de ani), fost principal la Porto și AC Milan, are un sezon sub așteptări, fiind doar pe locul 7, ea pornește cu prima șansă, diseară. Explicația e simplă: pentru Al-Ittihad evoluează niște coloși, precum Karim Benzema, Steven Bergwijn, N'Golo Kanté, Moussa Diaby, Danilo Pereira și Fabinho!
În acest context, e lesne de înțeles ce îl așteaptă pe Șumudică, aflat pe banca unei formații cu doar două victorii în primele 16 etape. Abia după această confruntare cu Al-Ittihad Jeddah, tehnicianul român va disputa două partide cât de cât accesibile cu Al-Taaowun (locul 5) și cu NEOM (locul 9).