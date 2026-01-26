Șumudică, „ca la tăiere“: românul dă, diseară, de niște coloși pe care i-a văzut doar la televizor

Marius Șumudică (54 de ani) a avut deja patru partide, la Al-Okhdood, deși debutul său pe banca arabilor s-a produs, în această lună, pe 10 ianuarie.

Din păcate pentru tehnicianul român, adus să salveze echipa de la retrogradare, meciurile curg într-un ritm sufocant pentru Al-Okhdood. Asta în condițiile în care Șumudică n-a apucat, deocamdată, să aducă toți jucătorii pe care a pus ochii, în vederea întăririi lotului. Fostul rapidist s-a debarasat de doi străini, în decurs de trei zile, ca să facă loc pentru alții. Din păcate pentru el, va mai trece un meci în campionat, înainte ca noile achiziții să ajungă sub comanda sa.

