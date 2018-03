"Vrei sa faci o preluare si-ti sare mingea la gat!" Oltenii, nemultumiti de gazonul de pe Oblemenco! Ce spun Mitrita si Mangia

CSU Craiova 1-0 Astra | Mitrita a decis partida in minutul 82, cu o reluare din careu, dupa centrarea lui Mateiu. Mitrita si Mangia s-au plans de gazon la final.

Mitrita: "Vrei sa faci o preluare si-ti sare mingea la gat"



"Vrem sa facem o preluare si ne sare mingea in gat, ca sa zic asa. Sper sa se rezolve cat mai repede aceasta problema, pentru ca noi avem o echipa tehnica. Dar important este ca am castigat astazi.

Cred ca a fost un arbitraj corect astazi.

Urmeaza un meci dificil cu Viitorul, vom juca impotriva unei echipe care joaca un fotbal asemenator celui practicat de noi.

Ii sunt recunoscator domnului Hagi, dar acum joc la Craiova si vreau sa marchez cat mai mult pentru echipa mea.

Astept un semn de la selectionerul Cosmin Contra. Daca voi merita, probabil ca ma va chema", a spus Alex Mitrita

Mangia: "E greu sa joci pe un astfel de teren"



"Sunt fericit, consider ca am jucat bine. Am meritat victoria. Nu a fost simplu sa intalnim o echipa care se inchide asa cum a facut-o Astra. Apoi, repet, nu e simplu sa joci pe un astfel de teren.

Vreau sa imi felicit jucatorii, pentru ca este dificil sa construiesti pe un astfel de teren. Am controlat jocul, am reusit sa pasam. Nu ne-au iesit unele pase finale din cauza terenului.



Am vorbit cu Baluta si inaintea meciului. Nu putem juca toate meciurile cu acelasi 11. Am decis sa fac cateva schimbari, le-am dat sanse si lui Barbut, Briceag, Andre Santos.

E mai greu sa faci schimbari in defensiva decat in atac. Nu am primit gol nici astazi, asa ca vom vedea ce urmeaza. Gardos va juca si el curand", a spus si Devis Mangia.