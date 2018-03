Craiova 1-0 Astra | Oltenii trec provizoriu peste Steaua in clasament, dupa o lupta crancena pe un teren jalnic! Mitrita a marcat

Urmareste aici cele mai importante faze ale meciului

Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal! Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League!

Fazele cheie



Min 90 - Final de meci: Craiova 1-0 Astra

Min 88 - Ultima schimbare la Astra: a iesit

Min 86 - Galben pentru Romario Moise, desi cel care a faultat a fost Valentin Gheorghe. Edi Iordanescu s-a enervat pe margine si s-a certat cu Alexandru Tudor

Min 83 - A doua schimbare a lui Edi Iordanescu: a iesit Takayuki, a intrat Romario Moise

Min 82 - GOOOL Craiova | Mitrita deblocheaza tabela dupa o faza facuta de Baluta in partea dreapta. Baluta i-a pasat lui Mateiu, care a trimis in centrul careului, de unde Mitrita a indeplinit o formalitate

Min 80 - Schimbare la Craiova: iese Andre Santos, intra Mateiu

Min 75 - Schimbare la Craiova: iese Gustavo, intra Burlacu

Min 66 - Schimbare la Astra: iese Urko Vera, intra Abang

Min 64 - Ocazie uriasa de gol a Craiovei, cea mai mare a meciului! Baluta a facut o preluare frumoasa in careul advers si a reusit sa ii paseze lui Martic, care a sutat puternic. Erico a respins de pe linia portii

Min 52 - Schimbare la Craiova: iese Barbut, intra Baluta

Min 48 - Mitrita suteaza de la 16 metri, din prima, dar mingea ajunge in bratele lui Iliev, care a stat pe centrul portii

Min 45 - Pauza pe Oblemenco

Min 41 - Cea mai mare ocazie a Astrei vine in urma unei actiuni a lui Florentin Matei pe partea stanga. matei a profitat de o eroare a lui Popa si a patruns catre poarta, dar incercarea sa de pasa catre Urko Vera, in centru, a fost deviata in bratele portarului Mitrovic

Min 33 - .... Cartonas galben si pentru Renato Kelic, pentru un fault la Florentin Matei

Min 26 - .... Cartonas galben incasat de Briceag, pentru un fault din spate la Takayuki

Min 20 - Martic accelereaza pe partea dreapta, la o faza la care se afla insa in ofsaid, si cenreaza in fata portii. Erico da Silva a respins extraordinar din fata lui Mitrita

Min 18 - Mitrita suteaza de la 20 de metri, din lovitura libera, Iliev boxeaza

Min 6 - Centrarea din lovitura libera se indreapta catre Barbut, dar oltenii nu scot nimic din aceasta lovitura libera

Min 5 - Craiova beneficiaza de o lovitura libera de la distanta, dupa un fault al lui Urko Vera la Tiago Ferreira

Min 1 - Fluier de start al partidei de pe Oblemenco

Echipele de start

CRAIOVA: Mitrovici - R. Popa, Kelici, T. Ferreira - Martici, Andre Santos, Zlatinski, Briceag - Barbut, Gustavo, Mitrita

Rezerve: Calancea, Popov, Screciu, Dimitrov, Mateiu, Burlacu, Baluta

Antrenor: Devis Mangia

ASTRA: Iliev - Belu, Bejan, Erico da Silva, Al. Stan - Takayuki, Mrzljak - Bus, V, Gheorghe, Fl. Matei - Vera

Rezerve: Rezerve: Lazar, Culda, Radunovici, Dandea, Abang, Biceanu, Moise

Antrenor: Edi Iordanescu

Captura foto: lpf.ro