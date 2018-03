LIVE BLOG | Eibar 1-2 Real Madrid! United 2-1 Liverpool! Dubla in doar 10 minute pentru Rashford

13:40

Manchester United 2-1 Liverpool



Min 66 GOOOL Liverpool | Autogolul spectaculos al lui Bailly o readuce pe Liverpool in joc

Min 24 GOOOL United | Rashford reuseste dubla in doar 10 minute

Min 14 GOOOL United | Rashford deschide scorul pentru "Diavoli"



INFO | Mourinho si Klopp vad diferit derby-ul Angliei. Meciul dintre United si Liverpool, cea mai mare rivalitate istorica din fotbal, a fost prefatata diferit de cei doi antrenori. Daca pentru Mourinho este "doar un alt meci important", Klopp il considera "mama si tatal derby-urilor din Anglia". "The Special One" l-a scos din lot pe Pogba pentru acest meci.