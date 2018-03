Edi Iordanescu i-a raspuns lui Niculae dupa 0-1 la Craiova: "Obiectivul a fost reconstructia! La vara vom trage linie si vom vedea"

CSU Craiova 1-0 Astra | Mitrita a decis partida. Edi Iordanescu a explicat infrangerea echipei sale la final.

Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League! Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal!

"Am intalnit o echipa cu aspiratii de titlu, o echipa care joaca un fotbal frumos, ofensiv, care are parte de o sustinere extraordinara.

Craiova are calitatea necesara pentru a conduce jocul.



Din pacate, noi trebuia sa scoatem mai mult pe tranzitie, pentru ca stiam ca ne va fi greu sa controlam jocul.

Puteam evita golul, a fost o greseala, dar aceasta este fotbalul. Baietii au facut un joc bun, dar e nevoie de mai mult.



Chiar daca imi place sa ma laud cu o echipa tanara, pentru a propune mai multe realizari ofensive e nevoie si de mai multe mijloace.

Cred ca pozitia celor de la Craiova, dinaintea meciului, la adresa arbitrajului, a avut efect la meci. A fost 80-1 la faulturi cred. Si noi nu suntem asa de duri sa facem atatea faulturi. A dat intr-o singura directie. Dar eu il consider pe Alexandru Tudor un arbitru cu experienta.



Noi am plecat cu obiectivul de a reconstrui echipa. Am adus multi jucatori tineri, patronul a facut si el eforturi pentru a reveni in viata echipei. La vara vom trage linie si vom vedea", a spus Edi Iordanescu.