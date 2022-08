Vot de încredere pentru Marius Croitoru din partea lui Adrian Mititelu: "Este cel mai aproape de ceea ce îmi doresc"

Marius Croitoru l-a înlocuit pe Nicolo Napoli în pauza competițională, iar după primele patru meciuri, FCU Craiova a arătat o poftă de joc foarte bună, chiar dacă nu a bifat decât o singură victorie.

Adrian Mititelu a mărturisit că este mulțumit de evoluțiile echipei și de munca pe care o face Marius Croitoru.

"Sunt foarte mulţumit şi avem un antrenor foarte bun. M-a surprins din toate punctele de vedere şi îl susţin din toate punctele de vedere. Chiar sunt mulţumit de activitatea şi de felul lui de a fi.

Chiar este un antrenor... Din tot ce am avut până acum, este cel mai aproape de ceea ce îmi doresc", a declarat Adrian Mititelu pentru OrangeSport.

Adrian Mititelu: "CSU este o echipă puternică"

FCU Craiova și Universitatea Craiova s-au duelat în etapa a patra a Superligii, iar oaspeții au pășit învingători pe Ion Oblemenco, cu 2-1.

În urma unui meci controversat, cu trei lovituri de la unsprezece metri acordate de Istvan Kovacs, Adrian Mititelu a vorbit și despre maniera în care s-a desfășurat jocul și a lăudat evoluția rivalilor din Bănie.

"Noi am făcut un meci peste ei. Ne-am făcut jocul nostru, am creat, ei au venit cu un pressing puternic și contraatac, dacă așa am juca și noi să nu pierdem meciul ar fi ușor. CSU e o echipă puternică, cu zeci de mciuri tari pe Oblemenco, nu au jucat în deplasare. Au avut momente bune atunci, după gol, după primele 15 minute era posesia 85% pentru noi. În afară de meciul de la Constanța și FCSB, unde s-a echilibrat pe final, am putea fi pe primele locuri la posesie.

Eu vă spun că echipa va arăta bine și la finalul sezonului. Chiar dacă pierdeam acest meci, noi ne-am propus un anumit target pentru anul ăsta. Vrem o echipă care să joace fotbal și să fie apreciată de români. Lăsând la o parte dușmănia, noi suntem conștienți de forța lor", au fost cuvintele lui Adrian Mititelu.