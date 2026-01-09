Coubiș a fost lăsat să plece la Universitatea Cluj

Sampdoria nu a ieșit din perioada dificilă și se află în subsolul Serie B, cu emoții în privința retrogradării. După ce s-a despărțit de Andrei Coubiș, al cărui împrumut la AC Milan a fost sistat, pentru ca stoperul să ajungă la Universitatea Cluj, dar și de Estanis Pedrola (UD Las Palmas / împrumutat), genovezii ar mai putea rămâne fără alți câțiva fotbaliști. Massimo Coda este dorit de Salernitana, Alessandro Pio Riccio are de ales între Avellino și Bari, Simone Romagnoli este curtat de Virtus Entella, iar Alessandro Bellemo poate ajunge la Spezia.



Doria a adus deja patru fotbaliști și mai negociază cu încă șase

La capitolul achiziții, directorul sportiv Andrea Mancini și echipa sa au obținut transferurile lui Salvatore Esposito (Spezia / împrumutat, 750.000 de euro), Tjas Begic (Parma / 50.000 de euro, împrumutat), Matteo Luigi Brunori (Palermo / împrumutat) și Tommaso Martinelli (Fiorentina / împrumutat).



"Blucerchiati" îi mai doresc pe Alessandro Di Pardo (Cagliari), Gerasimos Mitoglou (AEK Atena), Franco Carboni (Empoli, împrumutat de la Inter Milano), Ricardo Marchizza (Frosinone), Cas Odenthal (Sassuolo) și Pedro Felipe (Juventus Next Gen).



Sampdoria, fostă campioană a Italiei și finalistă a CCE

Unione Calcio Sampdoria este un club înființat în 1946, care evoluează pe Stadio Comunale Luigi Ferraris din Genova (33.305 locuri).

Echipa a evoluat timp de 66 de sezoane în Serie A, iar în palmaresul său se găsesc un titlu de campioană (1990-1991), patru trofee Coppa Italia (1984-1985, 1987-1988, 1988-1989, 1993-1994), Supercoppa Italiana (1991), o finală de Cupa Campionilor Europeni (1991-1992), Cupa Cupelor (1989-1990 / + finala în 1988-1989), Wembley International Tournament (1990, 1991, 1992), Trofeo Bortolotti (1998, 2006), Amsterdam Tournament (1988) și Joan Gamper Trophy (2012).

Principala rivalitate este cu Genoa CFC, cu care împarte arena și dispută Derby della Lanterna.

