”⚽ FOTBAL

‼ Steaua renunță la Nestorly Lumbu

❤💙 Primul jucător de care formația noastră se va despărți în acest început de an este Nestorly Lumbu.

👉 Fundașul central francez, în vârstă de 28 de ani, a venit în vara anului trecut în Ghencea și a avut 15 apariții în tricoul roș-albastru în acest sezon al Ligii a II-a.

🎙️ “Nestorly Lumbu este liber să plece. Nu mai avem nevoie de serviciile lui începând din această iarnă”, a declarat antrenorul Daniel Oprița.

‼ Altfel, Steaua se va reuni luni, 12 ianuarie, pentru a pregăti a doua parte a sezonului”, a postat Steaua București pe pagina oficială de Facebook a grupării din Ghencea.

