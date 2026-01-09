Meciul poate fi urmărit în format LIVE TEXT, de la 16:00, pe site-ul Sport.ro.

Echipa de start a lui FCSB pentru amicalul cu Beșiktaș

Roș-albaștrii au pregătit câteva surprize pentru amicalul cu Beșiktaș. De pe foaia de joc a roș-albaștrilor lipsește Florin Tănase, unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei patronate de Gigi Becali.

Andre Duarte, fotbalistul ajuns în această iarnă la gruparea roș-albastră, a fost inclus direct în formula de start pentru meciul cu Beșiktaș.

FCSB: Târnovanu – Pantea, Duarte, Lixandru, Radunovic – Cisotti, Chiricheș – Miculescu, Olaru, Toma – Bîrligea

Rezerve: Popa, Udrea, Zima, Graovac, Dawa, Alibec, Popa, Ciobanu, Politic, Popescu, Stoian, Thiam

