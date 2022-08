Gigi Becali îl aprobă pe Mititelu: „Vassaras trebuie să-l trezească pe Kovacs” Ce a spus finanțatorul FCSB-ului

Istvan Kovacs a arătat punctul cu var în urma unei faze controversate, când mingea l-a lovit în cap pe Bahassa, dar, a crezut că balonul a fost atins cu mâna.

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, îl aprobă pe Adrian Mititelu, finanțatorul clubului din Bănie, FCU Craiova, evidențiind faptul că „Vassaras trebuie să-l trezească pe Kovacs”.

Becali: „Vă spun foarte sincer că am ținut cu Mititelu”

„Eu m-am mirat când l-am văzut după meci pe Mititelu că vorbește atât de calm și de echilibrat. Nu înțelegeam ce oare se întâmplă cu el, dar apoi mi-am dat seama că omul nu a avut toate informațiile. Însă, bă, tată, omul chiar are acum dreptate să facă scandal. Nu poți să nu te duci să revezi faza aia. Vassaras trebuie să aibă o discuție cu Kovacs și să îl trezească.

Mândria te poate trage rău de tot în jos, iar noi am adus VAR-ul în România să corectăm unele greșeli. Dacă ți s-a și spus în cască, așa cum spune Mititelu, atunci e strigător la cer ceea ce a putut să facă Kovacs. Din cauza mândriei tale, tu Kovacs, poți să influențezi într-un astfel de meci și lupta la titlu, iar eu nu vreau să simt pe propria piele ce a simțit Mititelu în meciul ăsta.

Vă spun foarte sincer că am ținut cu Mititelu, iar ceea ce am văzut eu în prima repriză nu am văzut niciodată ca o echipa a lui Rotaru să fie dominată în halul ăsta. Mititelu l-a dominat clar pe Rotaru în prima repriză, dar s-a făcut 2-0 tot pentru Rotaru. Voi ați mai văzut vreodată așa ceva? Meciul s-a jucat în prima repriză doar la poarta lui Lazar ăla, iar la cabine tot ei au intrat în avantaj.

Dacă se ducea să revadă faza, să fiți sigur că anula decizia acordării acelui penalty. Însă, Kovacs e prea mândru de el și nu vrea să accepte că greșește. Și vreau să vă mai spun ceva: aseară mi-am dat seama că Mititelu ăsta chiar are o echipă bună.

Iar dacă juca Bauza, nu știu pe unde Rotaru mai scotea cămașa. Au avut noroc cu greșeala de arbitraj, dar și cu faptul că nu a jucat Bauza. Craiova lui Mititelu ăsta a jucat bine cu CFR, a spulberat-o, iar noi nu am putut să îi batem la București.”, au fost cuvintele lui Gigi Becali, potrivit Prosport.

FCU Craiova - Universitatea Craiova 1-2

Duelul a fost câștigat de elevii lui Laszlo Balint (43 ani), 2-1, la capătul unui meci în care toate cele 3 goluri au fost marcate din lovituri de la 11 metri. Andrei Ivan (25 ani) și Sergiu Hanca (30 ani) au punctat pentru Universitatea Craiova, în timp ce Andrea Compagno (26 ani) a înscris pentru FCU Craiova.