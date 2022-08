FCU Craiova și Universitatea Craiova s-au duelat în etapa a patra a Superligii, iar oaspeții au pășit învingători pe Ion Oblemenco, cu 2-1.

În urma unui meci controversat, cu trei lovituri de la unsprezece metri acordate de Istvan Kovacs, Adrian Mititelu a vorbit și despre maniera în care s-a desfășurat jocul și a lăudat evoluția rivalilor din Bănie.

Mititelu: „CSU este o echipă puternică”

„Noi am făcut un meci peste ei. Ne-am făcut jocul nostru, am creat, ei au venit cu un pressing puternic și contraatac, dacă așa am juca și noi să nu pierdem meciul ar fi ușor. CSU e o echipă puternică, cu zeci de mciuri tari pe Oblemenco, nu au jucat în deplasare. Au avut momente bune atunci, după gol, după primele 15 minute era posesia 85% pentru noi. În afară de meciul de la Constanța și FCSB, unde s-a echilibrat pe final, am putea fi pe primele locuri la posesie.

Eu vă spun că echipa va arăta bine și la finalul sezonului. Chiar dacă pierdeam acest meci, noi ne-am propus un anumit target pentru anul ăsta. Vrem o echipă care să joace fotbal și să fie apreciată de români. Lăsând la o parte dușmănia, noi suntem conștienți de forța lor.”, au fost cuvintele lui Adrian Mititelu.

FCU Craiova - Universitatea Craiova

Duelul a fost câștigat de elevii lui Laszlo Balint (43 ani), 2-1, la capătul unui meci în care toate cele 3 goluri au fost marcate din lovituri de la 11 metri. Andrei Ivan (25 ani) și Sergiu Hanca (30 ani) au punctat pentru Universitatea Craiova, în timp ce Andrea Compagno (26 ani) a înscris pentru FCU Craiova.