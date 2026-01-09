Zece goluri și patru pase decisive a avut Baiaram în acest sezon la Universitatea Craiova, iar atacantul oltenilor poate spera la un transfer important în următoarea perioadă.

Ștefan Baiaram: ”Îmi doresc să ajung în Spania!”

Întrebat ce campionat i se potrivește cel mai bine, atacantul Universității Craiova a răspuns fără să stea pe gânduri.

La Liga este campionatul în care își dorește să ajungă Baiaram, unde s-ar putea duela cu staruri uriașe din fotbalul mondial precum Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius, Lamine Yamal sau Pedri.

”Îmi doresc să ajung în Spania, e campionatul meu preferat. Barcelona îmi place cel mai mult, sunt fanul lor”, a spus Ștefan Baiaram pentru PRO TV și Sport.ro.

4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Baiaram, conform Transfermarkt.

Ioan Becali: ”Nu e vorba că nu o să mai sune telefoanele!”

La finalul anului trecut, impresarul Ioan Becali a vorbit despre un eventual transfer al lui Ștefan Baiaram, după ce atacantul oltenilor a semnat o ratare importantă în meciul din Conference League cu AEK Atena, scor 2-3.

”Nu e vorba că nu o să mai sune telefoanele. El și-a făcut treaba. A deviat mingea în terenul advers în momente dificile, gol de atacant, a tras exact unde trebuia să tragă. Trebuiau lăsați până în minutul 89-90. Păcat…

Cred că schimbările au fost principalele cauze ale rezultatului”, a spus Ioan Becali.

