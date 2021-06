"Vom merge la Negoita!" Mario Nicolae, noi informatii despre viitorul lui Dinamo. Cum vor "cainii" sa scape de probleme

Continua problemele pentru Dinamo, insa fanii fac tot posibilul pentru a mentine clubul in viata.

Dupa ce a scapat la limita de retrogradare, Dinamo a reusit sa obtina si licenta pentru noul sezon de Liga 1.

Problemele "cainilor" nu se incheie aici. Clubul din Stefan cel Mare are datorii uriase, iar fanii-actionari incearaca sa gaseasca o solutie prin care sa repuna clubul pe picioare.

Mario Nicolae, directorul sportiv al lui Dinamo, a dezvaluit ca zilele viitoare va avea loc o intrunire a oficialilor clubului, in cadrul careia se va lua o decizie in privinta viitorului clubului "alb-rosu".

"Ioan Andone nu avea cum sa minta. Tot ce s-a intamplat la Dinamo in ultimul an a fost ca o misiune imposibila si spre bucuria celor care iubesc Dinamo, am reusit sa salvam echipa. Va fi foarte greu. In zilele ce vor urma, se va face o analiza amaununtita a celor care sunt implicati activi la Dinamo. Ma refer la programul DDB, la sponsori.

Saptamana viitoare, vom afla mai multe in legatura cu viitorul lui Dinamo si despre felul in care vom continua. Se va face o analiza despre cum vom putea merge inainte sanatos. Sunt datorii foarte mari si spaniolii nu au facut decat sa distruga acest club. Sunt datorii de sute mii de euro care s-au facut intr-o singura ora, printr-o singura semnare a unor documente.

Vom merge la Negoita. Sunt oameni de afaceri din ce in ce mai interesati de Dinamo, pentru ca au fost impresionati de ce s-a intamplat in ultimul an. Peste doua milioane de euro, stransi de suporteri. Este nevoie de o persoana potenta financiar care sa sustina echipa. Vor sa vada mai intai ce se intampla cu spaniolii. Aici este problema. Acesti oameni sunt disparuti, exista doar in acte, nu exista nicio comunicare cu ei", a spus Mario Nicolae, potrivit Digi Sport.