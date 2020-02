"Meciul se joaca azi!" Reactia de ULTIMA ORA a oficialilor de la Voluntari dupa zvonul ca meciul cu FCSB s-ar putea amana din nou

Restanta dintre FCSB si Voluntari este programata sa aiba loc astazi.

FCSB se deplaseaza la Voluntari pentru restanta din 30 noiembrie, cand meciul a fost amanat din cauza unei ploi torentiale. Aseara a nins peste tot in capitala, iar terenul lui Voluntari a fost acoperit in totalitate de zapada si lumea s-a gandit ca meciul s-ar putea amana din nou.



Ioan Andone, managerul lui FC Voluntari, a vorbit in exclusivitate la "Ora exacta in sport" despre situatia gazonului si posibilitatea ca meciul sa fie amanat.

"Trebuie sa se joace meciul astazi. Facem orice efort sa scoatem zapada in afara terenului, a stadionului, pana la ora jocului vor reusi. Asemenea ghinion, sa amanam a doua oara, nu exista.

Eu spun ca se va juca, facem orice efort, ce depinde de club. Am chemat antrenorii de la academie, toata lumea ajuta. Gazonul, daca il vedeai alaltaieri, era fantastic. Acum e putin moale, dar eu zic ca se va juca in conditii bune. Poate terenul va tine cu noi.

Transferurile facute de Mihai Teja sunt bune, suntem construiti ca echipa tehnica, de atac, cu Eric acolo, Vlad Morar. Altfel, ce sanse avem noi? Cu ce ne mai ajuta un punct. Cu FCSB, sau cu Dinamo, da, ar fi bine. Noi incercam, nu pierdem nimic. O sa vezi atitudine, daruire, de la jucatori. Sa avem si noroc.

Pe terenul asta se cam egalizeaza situatia. Pe Mihai Teja o sa il sprijinim, sa acumuleze puncte. Nu ne asteptam sa luam puncte de la Clinceni, insa cel mai mult ne-a satisfacut jocul", a declarat Ioan Andone la PRO X.