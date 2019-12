"Voia sa dea afara 12 jucatori!" Iuliu Muresan da cartile pe fata! Motivul real pentru care Eugen Neagoe a plecat de la Hermannstadt! DEZVALUIRI DE ULTIMA ORA

Iuliu Muresan a vorbit despre plecarea lui Eugen Neagoe de la club.

FC Hermannstadt a invins-o pe Poli Iasi cu 1-0 pe teren proriu, insa la finalul partidei Eugen Neagoe a anuntat ca va pleca de la echipa. Presedintele clubului, Iuliu Muresan, a vorbit despre decizia lui Eugen Neagoe si spune ca acesta ar fi vrut sa plece 12 jucatori de la echipa, lucru care nu este posibil.

"Neagoe a cerut sa plece 12 jucatori si sa aducem in loc vreo opt, noua, zece. Nu stiu. I-am spus ca nu se poate face acest lucru, cel putin nu la Hermannstadt, nu acum. Cred ca nici nu e cazul sa facem asa miscari ample in lot. Sigur ca ne gandim, la fel ca toate echipele, sa aducem vrei 3-4 jucatori, maximum cinci. Poate or sa plece tot atatia.

Eu mereu am fost de principiul ca intai sa vina fotbalisti, sa fim asigurati, abia apoi sa plece jucatori. Altfel dai afara 10-12 jucatori, iar cand incepe pregatirea ai gasit doar unul sau doi. Si atunci ce se-intampla? Ar fi o greseala de management pe care eu, la experienta mea, nu pot s-o fac. Imi pare rau de Eugen, discutam de o luna cel putin acest subiect. Imi pare rau, ii doresc succes unde merge. Din pacate, in Romania nu poate sa mai antreneze decat la Dinamo. Poate isi ia o pauza, poate se duce in strainatate", a declarat Iuliu Muresan, la Digi.