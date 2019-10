Eugen Neagoe va antrena o echipa din Liga 1.

Eugen Neagoe a avut oferte din Liga 1 de la Hermannstadt si Gaz Metan Medias, iar astazi fostul antrenor de la Dinamo a semnat cu Hermannstadt. Costel Enache, cel care a fost antrenorul sibienilor de la inceputul campionatului si-a anuntat demisia dupa meciul pierdut de Hermannstadt pe teren prorpiu in fata celor de la Botosani, iar astazi clubul a anuntat oficial despartirea de acesta.

Neagoe va avea un salariu de 9000 de euro pe luna, iar contractul sau va fi valabil pana la sfaristul sezonului.

"Este adevarat ca am fost contactat de trei echipe, una din Liga 2 si doua din Liga 1. Nu este adevarat ca este Turris si nu am vorbit cu nimeni de la Astra. Chiar in seara asta am primit niste telefoane si am discutat, dar oferta nu este din Romania. Nu este un secret, am fost contactat de o echipa din Arabia Saudita, dar sincer, in momentul asta, cel mai mult as vrea sa raman in tara, daca se poate", a declarat Eugen Neagoe.