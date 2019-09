Eugen Neagoe este gata sa revina! Antrenorul este mare favorit sa preia o echipa din Liga 1 si sa se lupte cu Dinamo

Eugen Neagoe se pregateste sa revina pe banca unei echipe de fotbal, dupa ce in urma cu mai bine de o luna a suferit un infarct in timpul meciului Dinamo - Universitatea Craiova.

Conform celor de la Digi, fostul antrenor al lui Dinamo este favorit sa o preia pe Hermannstadt. Costel Enache a anuntat ca isi va da demisia de la Hermannstadt dupa infrangerea de pe teren propriu cu FC Botosani.

Neagoe se simte mai bine si este favorit sa ii preia pe sibieni.

"Nu ma surprinde, chiar m-am vazut cu el si arata destul de bine, conducea masina si cu siguranta va antrena la un moment dat, sper cat mai curand. E un antrenor foarte, foarte bun", a spus Danciulescu pentru Digi.

Medicii i-au recomandat lui Eugen Neagoe sa ia o pauza de cel putin 3 luni:

"La momentul acesta, tratamentul medicamentos acut, in asociere cu cel interventional sau chirurgical, daca se impun, dureaza cam 5-7 zile. Ulterior, daca se doreste o recuperare cardiaca eficienta, atunci durata este intre 6 si 12 saptamani. In Romania, recuperarea cardiaca nu prea se face, un pacient pleaca acasa si isi vede in continuare de treaba.

Domnul Neagoe probabil ca va trebui sa apeleze la o clinica din strainatate, pentru ca noi avem un singur centru specializat, la Covasna. Dar acolo, din anumite cauze, nu se poate face o astfel de recuperare mai mult de 15 zile. Sa revina pe banca? Eu nu as recomanda sa se intample imediat acest lucru. In astfel de cazuri, cam trei luni ar trebui sa dureze perioada de repaus", a spus Stefan Busnatu, asistent universitar la UMF Carol Davila.