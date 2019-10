OFICIAL | Eugen Neagoe si-a gasit echipa! A semnat astazi! Unde a ajuns fostul antrenor a lui Dinamo

Eugen Neagoe a fost prezentat la noua sa echipa.

Eugen Neagoe a semnat cu Hermannstadt si este noul antrenor al echipei, dupa ce Costel Enache si-a dat demisia de la carma echipei. Anuntul a fost facut oficial pe site-ul clubului. Neagoe va prelua banca tehnica dupa meciul din deplasare cu Astra de saptamana viitoare.

"Eugen Neagoe este de astazi noul antrenor prinicipal al A.F.C Hermannstadt! Tehnicianul in varsta de 52 de ani a ocupat in trecut functia de antrenor secund la Echipa Nationala de Fotbal a Romaniei si a antrenat ca principal pe Pandurii Targiu Jiu. Poli Iasi, Sepsi Sf. Gheorghe si Dinamo Bucuresti. De asemenea. Eugen Neagoe a fost un fotbalist cu 165 de meciuri jucate in prima divizie, cu peste 30 de goluri marcate ca varf de atac. Acesta are in palmares doua Cupe ale Romaniei ca jucator.

Neagoe va prelua banca tehnica a A.F.C Hermannstadt incepand de saptamana viitoare, dupa meciul din deplsare cu Astra Giurgiu programat luni, 7 octombrie, ora 20:30. Intre timp, de pregatirea echipei se va ocupa antrenorul secund Eugen Beza.", se arata in comunicatul emis de Hermannstadt pe site-ul oficial al clubului.