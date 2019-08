BREAKING NEWS | Victor Piturca, oficial la Universitatea Craiova! Vine alaturi de Eugen Neagoe la club, Papura e dat la o parte

Victor Piturca se intoarce in fotbalul romanesc!

Victor Piturca este noul manager al celor de la Universitatea Craiova! Primul meci la care va sta pe banca va fi impotriva Astrei, maine seara! Din informatiile Sport.ro, Corneliu Papura va ramane antrenorul echipei pana cand Eugen Neagoe va putea sa revina pentru a prelua functia de antrenor principal la Craiova, iar Piturca va fi managerul sportiv! Dupa aceea, Papura va trece la sectia de copii si juniori a clubului!

Piturca a semnat pe 3 ani cu Craiova.

Victor Piturca n-a mai antrenat din 2016 cand a fost pe banca celor de la Al-Ittihad. De-a lungul carierei, el a mai antrenat-o pe Universitatea Craiova in 2 randuri: in sezonul 1994/1995 si in 2010. Fostul selectioner va fi insa manager la Craiova, nu antrenor.