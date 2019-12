Vizita FULGER! Becali anunta REVOLUTIA la FCSB! Ce mesaj le-a transmis jucatorilor inainte de meciul cu Gaz Metan: "Vreau sa faceti asta!"

Patronul Gigi Becali le-a facut o vizita jucatorilor FCSB-ului chiar inainte de duelul cu Gaz Metan.

FCSB, vicecampioana Romaniei, va juca in aceasta seara un meci cu Gaz Metan de la ora 20:30 in deschiderea etapei a 20-a din Liga 1.

Potrivit Fanatik.ro, Becali s-a prezentat la baza echipei din Berceni pentru o vizita fulger. Patronul a tinut un discurs motivator si in acelasi timp i-a avertizat pe jucatori: "Meciul asta este cel mai important, sunteti obligati sa castigati, altfel voi lua masuri. Vreau sa vad 10 fundasi si apoi 10 atacanti, toti va aparati si toti atacati in partida asta".

In ultimul joc de pe teren propriu FCSB a pierdut cu 1-3 duelul cu Astra Giurgiu, formatie care are in acest moment sapte victorii la rand in campionatul intern. In runda trecuta, ros-albastrii au castigat la limita, 2-1, pe terenul lui Poli Iasi.

