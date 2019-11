Transferul de 2 milioane de euro anuntat de Gigi Becali: "Sa vedem daca merita banii!" Meciul cu Voluntari decide mutarea: cum ar putea arata echipa lui Vintila

Viitorul unui jucator de nationala va fi decis de meciul FCSB cu Voluntari.

Gigi Becali a anuntat ca viitorul lui Cristi Manea la FCSB va fi influentat decisiv de evolutia jucatorului din partida din acest weekend. Valentin Cretu va fi suspendat pentru meciul cu Voluntari, astfel ca locul sau in flanc va fi luat de Manea.

Va fi meciul adevarului pentru internationalul roman, fost campion in doua randuri cu CFR. Adus in vara si prezentat drept transferul verii in Liga 1, Manea a jucat doar 74 de minute pentru FCSB in Liga 1, iar Becali nu e convins ca vrea sa ii activeze clauza de cumparare definitiva in iarna. Evolutia tanarului fundas din aceasta etapa il va ajuta pe finantatorul FCSB sa ia o decizie.

Pentru a-l transfera definitiv pe Manea, adus sub forma de imprumut de la Apollon Limassol, FCSB trebuie sa plateasca doua milioane de euro. "Sa vedem daca merita banii", a fost ultimatumul dat de Gigi Becali.

Cum ar putea arata FCSB la meciul cu Voluntari: Balgradean - Cr. Manea, Cristea, Planic, Pantaru - Oaida, Ov.Popescu, Tanase - Man, Gnohere, Coman