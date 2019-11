Gigi Becali pe steroizi! Ce a facut cel mai excentric patron de club din Anglia

Glenn Tamplin e noua senzatie a fotbalului din Anglia.

Glenn Tamplin a devenit de curand proprietar al echipei Romford FC, din Liga a 8-a engleza, iar perioada urmatoare a fost denumita de presa din Anglia “saptamana haosului”. In chiar prima zi la conducere, dupa ce a dat un comunicat in care anunta ca “voi asigura viitorul clubului pe termen scurt si lung”, el l-a concediat pe antrenorul Paul “Magic” Martin, care lucrase 13 ani de zile la echipa, a hotarat sa stea el pe banca la meciuri, a dat afara aproape tot lotul de jucatori si a adus alti 15 fotbalisti noi, printre care Freddie Moncur, Phil Roberts si Adam Morgan, fosti juniori la West Ham, Arsenal si Liverpool.

La prima partida jucata, in primul “11” au intrat trei jucatori carora li s-a spus sa isi caute echipe si pentru care era ultima aparitie, majoritatea fotbalistilor noi facusera un singur antrenament cu echipa si trei dintre ei au venit direct la meci. "Sunt un om serios, dar sunt judecat dupa cum ma imbrac, dupa ce ceasuri am, dupa cum arat. Nu sunt arogant, sunt doar increzator in mine. Daca eu nu cred in mine, atunci cine sa o faca?”, spune acesta. Reteta de show a acestuia a dat roade, el fiind vedeta pe retelele de socializare si fiind un rasfatat al trusturilor media nationale. Daca la primul meci au fost doar 82 de spectatori in tribune, la cel de-al doilea au venit 524, mai ales pentru ca noul patron a oferit intrarea libera si o halba de bere gratis.

S-A DEMIS SINGUR SI LE-A CERUT FOTBALISTILOR SA RENUNTE LA SALARII

Templin, un afacerist de 47 de ani, care si-a construit averea din otel, a cumparat clubul Billericay Town in decembrie 2016, iar investitiile masive au creat rumoare la nivelul fotbalului amator englez. A renovat stadionul, a umplut peretii arenei si vestiarul cu fresce mobilizatoare, si-a legitimat fiul la echipa si l-a introdus in teren, a cantat in vestiare cantecele lui R. Kelly pentru a-si monta echipa (printre care "I belive I can fly") si a adus un trio de jucatori cu meciuri in Premier League, Jamie O’Hara - Jermaine Pennant - Paul Konchescky, iar salariile au ajuns sa il coste 30.000 de lire sterline pe saptamana, fiind nevoit sa se imprumute cateodata pentru a le achita. Dupa aceea, s-a numit manager al clubului si a reusit sa castige divizia si sa califice echipa in prima runda a FA Cup.

Ulterior, s-a demis singur, dupa o serie de trei infrangeri consecutive, s-a certat cu jucatorii dupa ce le-a cerut sa renunte la salariile pe o sapatamana pentru ca nu castigasera meciurile, apoi s-a razgandit si s-a repus in functie. In total, a cheltuit 3 milioane de lire sterline, dar a renuntat la club in septembrie, spunand ca nu a mai suportat abuzurile verbale ale suporterilor, care ii injurau si amenintau familia si care compusesera cantece obscene despre sotia sa.

PRACTICA MUAY THAY SI SI-A AMENINTAT UN JUCATOR

Considerat unul dintre cei mai bogati afaceristi din Essex, Tamplin a jucat fotbal la juniorii lui West Ham United si Leyton Orient, apoi a trecut la nivel semi-profesionist pe la Barkingside FC si Barking FC, in timp ce lucra la fabrica Rainham Steel. El a dezvaluit ca practicarea artelor martiale Muay Thai l-a ajutat sa treaca peste niste dependente nespecificate. Si-a fondat propria companie de prelucrare a metalelor, AGP Steel, in curtea casei sale, in 2002. Dupa ce ajunsese un jucator industrial zonal si si-a mutat fabrica si birourile la Romford, compania a intrat in faliment, in martie 2017, cu datorii de 824.000 de lire sterline. Printre problemele cu legea avute de Tamplin se numara „amenintari mafiote” facute unui jucator de la Billericay Town, o suspendare pentru 6 luni a permisului de conducere pentru multiple depasiri ale vitezei regulamentare, o amenda penala pentru ca a depozitat deseuri pe un teren aflat in proprietatea sa si doua investigatii pentru un presupus consum de droguri, neconfirmat de politie.