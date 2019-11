"Va pleca in iarna! La revedere!" Gigi Becali a anuntat primul jucator care pleaca de la FCSB: "Nu mai avem nevoie de el!"

Gigi Becali incepe curatenia de iarna.

Patronul FCSB are mai multi jucatori pe lista neagra, iar primul care va pleca va fi fundasul bulgar Bozhidar Chorbadzhiyski. Gigi Becali a declarat ca nu se pune problema ca jucatorul adus in vara, sub forma de imprumut de la TSKA Sofia, nu va mai fi pastrat.

"Nu se mai schimba nimic. Bozhidar Chorbadzhiyski nu mai ramane la FCSB, nu mai am nevoie de el! Va pleca in iarna. La revedere!", a declarat Gigi Becali pentru Fanatik.

Chorbadzhiyski a jucat in doar 5 meciuri pentru FCSB pana acum. Pentru care FCSB sa-l pastreze, Becali ar trebui sa plateasca 300.000 de euro, o suma considerata prea mare de patron.