Se duce Dica in 12 zile? Becali il poate da afara si are 3 variante pentru banca! Pe cine vrea la FCSB

Dica e in siguranta cat timp echipa e pe primul loc. Dupa etapa urmatoare, FCSB poate ajunge pe locul 4 in clasament!

Nicolae Dica are zilele numarate la FCSB. Infrangerea din ultima etapa, 0-1 pe propriul teren cu Concordia Chiajna, a pus o presiune uriasa pe antrenorul de 38 de ani. Avantajul din clasament s-a risipit iar CFR Cluj, Gaz Metan si Viitorul stau la panda.

Astfel, FCSB s-ar putea trezi in situatia de a ajuns pe locul 4 in clasament dupa etapa urmatoare! CFR are meci pe propriul teren cu Poli Iasi, Viitorul cu Sepsi si Gaz Metan cu Botosani. In schimb, FCSB are meci foarte dificil, la Craiova cu Universitatea. Un teren pe care FCSB s-a simtit insa bine in ultima perioada, castigand ultimele 3 partide!

"Cat timp ne aflam pe primul loc, deci suntem doar la mana noastra, Dica nu e amenintat deloc" a tinut sa-l asigure Becali pe Nicolae Dica. Insa in spatele mesajului este si un avertisment - in cazul in care vine o infrangere si echipa nu se va mai afla pe primul loc, Nicolae Dica ar putea fi inlocuit, scrie Gazeta. Iar patronul echipei are 3 variante pentru inlocuirea lui - prima este Mihai Teja, antrenorul revelatiei Gaz Metan Medias. Mircea Rednic este liber dupa despartirea de Al Faisaly, Edi Iordanescu nu a semnat cu nicio echipa dupa despartirea de CFR Cluj.