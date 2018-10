Gnohere i-a lasat masca pe francezi! Golgheterul FCSB-ului, in topul celor mai tari atacanti din tara campioana mondiala

Eddy Gnohere este pe podium in top!

Desi trece printr-o perioada atipica pentru el de la venirea la FCSB, avand un singur gol in ultimele 4 etape, Harlem Gnohere ramane unul dintre cei mai tari atacanti francezi care joaca in strainatate! Intr-un top facut de Canal+, Gnohere se afla pe locul 2, la egalitate cu Jean-David Beauguel de la FC Fastav Zlín din Cehia si Vamara Sanogo de la Sosnowiec din Polonia!

Lider in acest clasament al golgheterilor francezi din strainatate este Neal Maupay de la Brentford, echipa aflata pe locul 7 in Championship din Anglia. Maupay a marcat 10 goluri in 12 etape, doar 2 dintre acestea fiind din penalty.

Gnohere, 30 de ani, a fost crescut de Cannes si Troyes si se afla in Liga 1 din 2015, cand a fost adus de Dinamo. Din 2017 la FCSB, Gnohere a reusit 27 de goluri in 54 de partide!