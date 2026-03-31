Cu meciurile echipelor naționale din luna martie pe cale să se încheie, atenția revine asupra partidelor din play-off și play-out. Iar aici, în a doua competiție, FCSB are o problemă.

Formația bucureșteană s-a plâns deja de progrmarea celor două partide din această săptămână, care afectează echipa, în mod direct. Vorbim despre meciurile Slovacia – România (diseară, ora 21:45) și FC Botoșani – FCSB (vineri, ora 20:30). După cum se poate vedea, cele două întâlniri sunt la o distanță foarte scurtă de timp. Și, având în vedere că FCSB are trei convocați la prima reprezentativă, Tănase, Bîrligea și Miculescu, timpul de refacere va fi foarte mic pentru aceștia, în vederea meciului din play-out.

„Pe Chiricheș îl lasă ceva, îl ia altceva“

Problema și mai mare a FCSB-ului e că situația jucătorilor convocați nu reprezintă singura grijă a staffului tehnic. Pentru că în lot sunt și probleme medicale, cu care se confruntă fotbaliștii care au rămas la București, sub comanda lui Mirel Rădoi. Și despre care a vorbit Mihai Stoica, la Prima Sport.

„Chiricheş s-a întors, dar pe el îl lasă ceva, îl ia altceva... Chiri are 36 de ani. El a avut, într-adevăr, nişte probleme... de la gleznă până la umăr. Cercel a suferit o intervenţie chirurgicală, se antrena normal, dar acum a făcut o laringită acută şi e out. De trei zile nu se antrenează. Ofri Arad, săptămâna viitoare va intra cu echipa, după meciul de la Botoşani. Probabil, va fi apt să joace în următorul meci, cel din Sâmbăta Mare, cu Galaţi“, a explicat Mihai Stoica.