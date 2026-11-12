Sunt doar măsuri de fațadă, ca să se scoată el, principalul vinovat, în fața publicului.

Pornim de la deviza „E echipa lui, face ce vrea cu ea”. Dar fanii ce rol și ce vină au? Ei vin la stadion, plătesc bilete, îi umflă conturile lui Becali și primesc în schimb circ.

Locul 8 la finalul campionatului trecut.

Eliminați rușinos, cu 3-7 la general , de necunoscuții de la FC Auda în turul II preliminar al Conference League.

, de necunoscuții de la FC Auda în turul II preliminar al Conference League. Locul 8 la finalul turului din această ediție de campionat, la 12 puncte de Craiova și Dinamo, primele două clasate.

Asta au primit fanii în ultima vreme.

Meme e veșnic, e treaba pe prietenie, nu pe performanță. E retrogradat, dar va reveni la un moment dat. Am mai văzut filmul ăsta.

Becali a anunțat că îl dă afară pe directorul sportiv Florin Cernat, care avea atribuții de scouting, dar mă îndoiesc că deținea puterea de decizie asupra transferurilor. Și a mai fost îndepărtat fostul secund Alin Stoica, în timp ce alt secund, Lucian Filip, a fost retrogradat la echipa a doua.

Apropo de transferuri, cam toate din vara asta au fost ratate:

Boutoutaou (1 milion de euro pe Transfermarkt, 3 milioane costul total pe trei ani, conform lui Becali) - mult zgomot pentru nimic. În afara evoluției foarte bune din derby-ul cu Rapid, prestații discrete, nu aduce nimic spectaculos și eficient pe faza ofensivă. 4 goluri și un assist în 16 partide în care a intrat. Korenica (600.000 de euro suma de transfer) – mare scădere față de perioada CFR. Pare neintegrat în grup. Labonne (100.000) - modest aproape de fiecare dată când a intrat.

Gnahore (venit liber de contract) – era unul dintre cei mai buni jucători de la Dinamo. La FCSB arată ca un jucător amator.

Muhar (liber) – nici în a doua perioadă de la CFR nu a dat satisfacție. La FCSB a prins și el tot un meci bun, ca Boutoutaou, cel cu Rapid. În rest, e lent și previzibil.

Batubinsika (gratis) – evoluțiile lui nu sunt pe măsura cărții de vizită pe care o are.

Garita (împrumut) – un gol în 9 apariții la FCSB. Venit din Liga a doua chineză, și asta spune totul.

Drăguș (liber) – mai mult accidentat. E clar un atacant valoros, trebuie să și demonstreze.

Luca Stancu (gratis) – e de perspectivă, dar mai are de tras, încă nu e un jucător de bază.

Pădurariu (revenit după împrumutul la Corvinul) – e singurul fotbalist dintre cei veniți la începutul acestui campionat despre care se poate spune că reprezintă un câștig real, dar el nu e un transfer propriu-zis, ci o revenire.

Cel mai bine din această „revoluție” a ieșit Reghecampf, promovat ca „Fergusonul” lui Gigi după trei eșecuri cu 1-0.

Concluzionând, Becali anunță că va prelua controlul asupra clubului, deși el era omul care avea și până acum ultimul cuvânt. Asta da „revoluție”!

Pe 22 noiembrie, la FC Argeș, vom vedea primele efecte ale măsurilor becaliene. Până atunci, un lucru e sigur: toată lumea poate fi schimbată la FCSB, dar omul care ia deciziile finale nu se va schimba niciodată.