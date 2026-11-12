VIDEO Una bună, două rele în Europe Cup! Ce au făcut Dinamo, Universitatea Craiova și Oradea

Una bună, două rele în Europe Cup! Ce au făcut Dinamo, Universitatea Craiova și Oradea Baschet
SPORT.RO
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Cele trei echipe românești joacă în grupele FIBA Europe Cup.

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Dinamocs dinamo bucurestiRostislav NovitskyJonathan StarkAnthony RobertsSCM Universitatea CraiovaCSM CSU OradeaDavid NicholsDemetrius Davis
Din articol

CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă de formaţia spaniolă FIATC Girona cu scorul de 92-84 (29-17, 21-20, 15-23, 27-24), miercuri seara, în Sala Dinamo, într-un meci din Grupa B a competiţiei de baschet masculin FIBA Europe Cup.

CS Dinamo - Girona 84-92

Dinamo, care nu a condus niciun moment în acest meci, a suferit a patra înfrângere consecutivă.

Ucraineanul Rostislav Novitsky a fost cel mai bun de la Dinamo, cu 24 puncte, 4 recuperări.

Jonathan Stark s-a remarcat cu 17 p, 3 rec, 8 pase decisive, Anthony Roberts s-a evidenţiat cu 18 p, 4 pd, DJ Burns a reuşit 11 p, 7 rec, 3 pd, iar Derrick Marks a adăugat 10 p, 3 rec, 3 pd.

De la iberici s-au remarcat Andrzej Pluta cu 15 p, 5 pd, Gregor Glas cu 16 p, 4 rec, 3 pd, David Nguessan cu 16 p, 3 rec, Aljaz Kunc cu 11 p, 5 rec.

În alt meci, echipa poloneză Zastal Zielona Gora a dispus de formaţia maghiară NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz cu 103-66. Tot miercuri seara are loc partida dintre Coretec Oostende (Belgia) şi Patrioti Levice (Slovacia).

Dinamo va juca următorul meci pe 18 noiembrie, cu NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz, la Szolnok.

Reacția clubului Dinamo după a patra înfrângere consecutivă în FIBA Europe Cup

”BASCHET. FIBA Europe Cup

Am luptat, am crezut, am arătat atitudine, dar suntem privați de o victorie importantă grație greșelilor în momentele cheie și câteva momente discutabile care au înclinat balanța în favoarea gazdelor.

FIATC Girona își respectă statutul de favorită, dar în multe momente ⬜️🟥 au arătat ca o echipă ce merită mai mult de o victorie în această infernală grupă B din FIBA Europe Cup” (CS Dinamo București)

Clasamentul din grupa lui Dinamo 

1. FIATC Girona 11 puncte (6 jocuri)

2. Zastal Zielona Gora 10 (6)

3. Coretec Oostende 8 (5)

4. NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz 8 (6)

5. Patrioti Levice 7 (5)

6. Dinamo 7 (6)

Primele două clasate se vor califica în faza următoare a competiţiei.

SCM Universitatea Craiova - Kolossos 82-104

SCM Universitatea Craiova a fost învinsă clar de formaţia elenă Kolossos H Hotels BC, cu 104-82 (24-14, 25-13, 26-26, 29-29), miercuri seara, în Sala Polivalentă din Bănie, într-un meci din Grupa C a competiţiei de baschet masculin FIBA Europe Cup.

Medaliata cu bronz din ediţia trecută a Ligii Naţionale venea după două victorii consecutive şi a disputat al treilea meci la rând pe teren propriu.

Oaspeţii au făcut diferenţa în prima jumătate a meciului, după care ultimele două sferturi au fost echilibrate.

Demetrius Davis s-a remarcat de la gazde, cu 21 de puncte, 3 recuperări, 3 pase decisive, Ronald Polite a reuşit 18 p, 3 rec, 4 pd, Michael Chayron Durr a realizat un double-double, cu 13 p, 12 rec, Vlad Nistor s-a evidenţiat cu 11 p, 4 pd, în timp ce Kino Lilly a contribuit cu 12 p, 4 rec, 7 pd.

Cei mai buni de la învingători au fost Georgios Kamperidis, cu 15 p, 4 rec, Devonte Upson, cu 14 p, 5 rec, Ezra Manjon, cu 13 p, 5 pd, Jackson Kreuser, cu 12 p, 5 rec, Tyler Stevenson, cu 12 p, Nikos Tsiakmas, cu 4 p, 10 pd.

În alt meci, Rilski Sportist Samokov a învins-o pe Sporting Lisabona cu 86-76. Joi, echipa azeră Gence BC va primi vizita formaţiei turce Esenler Erokspor.

SCM Universitatea Craiova va juca următorul meci pe 18 noiembrie, la Lisabona, cu Sporting.

Clasamentul din grupa Craiovei

1. Esenler Erokspor 10 puncte (5 jocuri)

2. Kolossos H Hotels BC 10 (6)

3. Sporting 8 (5)

4. SCM Universitatea Craiova 8 (6)

5. Rilski Sportist 6 (5)

6. Gence BC 5 (5)

Primele două clasate se vor califica în faza următoare a competiţiei.

Fribourg - CSM CSU Oradea 80-86

CSM CSU Raiffeisen Oradea a învins echipa elveţiană Fribourg Olympic Basket, cu scorul de 86-80 (26-26, 21-21, 24-20, 15-13), miercuri seara, în deplasare, într-un meci din Grupa H a competiţiei de baschet masculin FIBA Europe Cup.

Vicecampioana României a reuşit a patra sa victorie în grupă, la capătul unui meci echilibrat în prima sa jumătate. Orădenii au înclinat balanţa în partea secundă într-o partidă în care au condus totuşi în marea majoritate a timpului (25 minute).

David Nichols a fost MVP-ul orădenilor, cu 29 puncte, 4 recuperări, 5 pase decisive, Josh Jefferson s-a remarcat cu 18 p, 6 pd, iar Quincy Guerrier a reuşit 17 p, 4 rec.

Boris Mbala, cu 26 p, 5 rec, a fost cel mai bun om al gazdelor, Adrien Moerman a contribuit cu 15 p, 7 rec, iar Natan Jurkovitz a adăugat 10 p, 5 pd.

Tot miercuri, Neftci Baku a învins-o pe Mykonos Betsson BC cu 84-80, iar VEF Riga a dispus de Lokomotiv, la Plovdiv, cu 85-83.

CSM CSU Raiffeisen Oradea va juca următorul meci pe 18 noiembrie, acasă, cu Lokomotiv Plovdiv.

Clasamentul din grupa Oradei

1. Mykonos Betsson BC 11 puncte

2. VEF Riga 10

3. CSM CSU Raiffeisen Oradea 10

4. Lokomotiv Plovdiv 9

5. Neftci Baku 7

6. Fribourg Olympic Basket 7

Primele două clasate se vor califica în faza următoare a competiţiei. 

Info: Agerpres

Foto: CS Dinamo București

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