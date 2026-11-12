FCSB, victorie la masa verde după decizia Comisiei! Cum se schimbă clasamentul

FCSB 2 a câștigat la masa verde meciul cu FC Voluntari 2, din Liga 3

Comisia de Disciplină și Etică din cadrul FRF a decis ca FC Voluntari 2 să piardă la masa verde meciul cu FCSB 2, din cadrul seriei a cincea din Liga 3. Pe teren, la data de 30 octombrie, ilfovenii câștigaseră cu 4-2 partida contând pentru runda a 11-a.

"În temeiul art. 19.7 din ROAF raportat la art. 83.18 din RD, admite contestația formulată de FCSB SA și sancționează clubul FC Voluntari cu pierderea jocului prin Forfait (3-0) și cu penalitate sportivă de 1000 lei", se arată pe site-ul FRF.

Având în vedere articolul din regulament invocat de Comisia de Disciplină, FC Voluntari a folosit, cel mai probabil, un fotbalist fără drept de joc împotriva celor de la FCSB.

"La jocurile echipei de categorie inferioară, delegatul clubului este obligat să anexeze la raportul de arbitraj, odată cu înscrierea jucătorilor şi oficialilor, lista cu cei 15 jucători care au drept de joc numai la echipa de categorie superioară, înregistrată la forul competent, pentru ca delegatul echipei adverse să o poată verifica şi, după caz, să poată formula eventuale contestaţii. În cazul în care contestaţia formulată pentru aceste motive este întemeiată, echipa vinovată va pierde jocul prin forfait", se arată la articolul 19.7 din ROAF.

Pe teren, FC Voluntari câștigase cu 4-2, după dublele reușite de Ianis Vencu și Ianis Malama. Pentru FCSB punctau Darius Tamaș și Alin Crihană.

Echipele folosite la meciul FC Voluntari 2 - FCSB 2, din 30 octombrie