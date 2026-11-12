OFICIAL FCSB, victorie la masa verde după decizia Comisiei! Cum se schimbă clasamentul

FCSB, victorie la masa verde după decizia Comisiei! Cum se schimbă clasamentul Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa secundă a celor de la FCSB a câștigat un meci la masa verde și este acum mai aproape de play-off-ul din Liga 3.

TAGS:
FCSBFCSB 2FC Voluntari 2Liga 3
Din articol

FCSB 2 a câștigat la masa verde meciul cu FC Voluntari 2, din Liga 3

Comisia de Disciplină și Etică din cadrul FRF a decis ca FC Voluntari 2 să piardă la masa verde meciul cu FCSB 2, din cadrul seriei a cincea din Liga 3. Pe teren, la data de 30 octombrie, ilfovenii câștigaseră cu 4-2 partida contând pentru runda a 11-a.

"În temeiul art. 19.7 din ROAF raportat la art. 83.18 din RD, admite contestația formulată de FCSB SA și sancționează clubul FC Voluntari cu pierderea jocului prin Forfait (3-0) și cu penalitate sportivă de 1000 lei", se arată pe site-ul FRF.

Având în vedere articolul din regulament invocat de Comisia de Disciplină, FC Voluntari a folosit, cel mai probabil, un fotbalist fără drept de joc împotriva celor de la FCSB.

"La jocurile echipei de categorie inferioară, delegatul clubului este obligat să anexeze la raportul de arbitraj, odată cu înscrierea jucătorilor şi oficialilor, lista cu cei 15 jucători care au drept de joc numai la echipa de categorie superioară, înregistrată la forul competent, pentru ca delegatul echipei adverse să o poată verifica şi, după caz, să poată formula eventuale contestaţii. În cazul în care contestaţia formulată pentru aceste motive este întemeiată, echipa vinovată va pierde jocul prin forfait", se arată la articolul 19.7 din ROAF.

Pe teren, FC Voluntari câștigase cu 4-2, după dublele reușite de Ianis Vencu și Ianis Malama. Pentru FCSB punctau Darius Tamaș și Alin Crihană.

Echipele folosite la meciul FC Voluntari 2 - FCSB 2, din 30 octombrie

FCSB 2 e acum mai aproape de play-off

În urma rezultatului modificat de Comisia de Disciplină, FCSB 2 urcă de pe locul 8, cu 13 puncte, până pe locul 5, cu 16 puncte. De partea cealaltă, FC Voluntari coboară de pe 7, până pe locul 11, penultimul, cu 11 puncte.

În seria a cincea din Liga 3, primele patru locuri - cele care asigură prezența în play-off - sunt ocupate acum de Academia de Fotbal Dunărea 1948 (26p), Inter Ilfov (26p), ACS Omega Sport (25p) și CSM Alexandria (22p).

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cele patru componente ale mașinii care necesită înlocuire după 50.000 de kilometri. Mulți șoferi uită de ele
Cele patru componente ale mașinii care necesită înlocuire după 50.000 de kilometri. Mulți șoferi uită de ele
ULTIMELE STIRI
Edi Iordănescu, antrenor în Anglia? Dezvăluirea făcută de Sky Sports
Edi Iordănescu, antrenor în Anglia? Dezvăluirea făcută de Sky Sports
Ce avere are Monica Iagăr, fostă mare atletă, președinte la CS Dinamo, în prezent deputat AUR
Ce avere are Monica Iagăr, fostă mare atletă, președinte la CS Dinamo, în prezent deputat AUR
Noi detalii tulburătoare despre moartea lui Robert Enke: „Lara, vine tati”
Noi detalii tulburătoare despre moartea lui Robert Enke: „Lara, vine tati”
Câștigi și pleci acasă, eliminată! „Prostia” pe care Cori Gauff (4 WTA) nu o mai suportă în tenis
Câștigi și pleci acasă, eliminată! „Prostia” pe care Cori Gauff (4 WTA) nu o mai suportă în tenis
Românul refuzat în țară a debutat cu pasă de gol la Leyton Orient: ”Nu puteam să-l folosim ca Under, așa că a plecat acasă”!
Românul refuzat în țară a debutat cu pasă de gol la Leyton Orient: ”Nu puteam să-l folosim ca Under, așa că a plecat acasă”!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Tony Strata, la FCSB? Gigi Becali a făcut anunțul în direct

Tony Strata, la FCSB? Gigi Becali a făcut anunțul în direct

FCSB, victorie la masa verde după decizia Comisiei! Cum se schimbă clasamentul

FCSB, victorie la masa verde după decizia Comisiei! Cum se schimbă clasamentul

Cristiano Ronaldo a ales la ce echipă va evolua în sezonul următor

Cristiano Ronaldo a ales la ce echipă va evolua în sezonul următor

Reacție vehementă după valul de demiteri de la FCSB: ”Între mine și MM, relația este acum zero!”

Reacție vehementă după valul de demiteri de la FCSB: ”Între mine și MM, relația este acum zero!”

FCSB a dat o dublă lovitură: „E clar că e un mare plus / Nota 10”

FCSB a dat o dublă lovitură: „E clar că e un mare plus / Nota 10”

Ce a făcut România U19 în meciul cu Italia, din preliminariile EURO 2027

Ce a făcut România U19 în meciul cu Italia, din preliminariile EURO 2027


Recomandarile redactiei
Edi Iordănescu, antrenor în Anglia? Dezvăluirea făcută de Sky Sports
Edi Iordănescu, antrenor în Anglia? Dezvăluirea făcută de Sky Sports
Ce avere are Monica Iagăr, fostă mare atletă, președinte la CS Dinamo, în prezent deputat AUR
Ce avere are Monica Iagăr, fostă mare atletă, președinte la CS Dinamo, în prezent deputat AUR
Românul refuzat în țară a debutat cu pasă de gol la Leyton Orient: ”Nu puteam să-l folosim ca Under, așa că a plecat acasă”!
Românul refuzat în țară a debutat cu pasă de gol la Leyton Orient: ”Nu puteam să-l folosim ca Under, așa că a plecat acasă”!
Panică la FCSB! Atacantul lui Gigi Becali a părăsit antrenamentul după ce a acuzat probleme medicale
Panică la FCSB! Atacantul lui Gigi Becali a părăsit antrenamentul după ce a acuzat probleme medicale
Noi detalii tulburătoare despre moartea lui Robert Enke: „Lara, vine tati”
Noi detalii tulburătoare despre moartea lui Robert Enke: „Lara, vine tati”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Plecare definitivă de la FCSB! Fotbalistul de națională a semnat deja cu noua echipă
Plecare definitivă de la FCSB! Fotbalistul de națională a semnat deja cu noua echipă
FCSB 2 și CFR Cluj 2 au retrogradat în Liga 4! Știm toate echipele retrogradate din Liga 3 în campionatele județene
FCSB 2 și CFR Cluj 2 au retrogradat în Liga 4! Știm toate echipele retrogradate din Liga 3 în campionatele județene
Gemenii lui Dinu Todoran, fostul antrenor de la FCSB, au debutat în Liga 3 la 14 ani!
Gemenii lui Dinu Todoran, fostul antrenor de la FCSB, au debutat în Liga 3 la 14 ani!
De la Tărlungeni a semnat în Serie A! ”Un nou Popescu după 23 de ani”
De la Tărlungeni a semnat în Serie A! ”Un nou Popescu după 23 de ani”
CITESTE SI
Cele patru componente ale mașinii care necesită înlocuire după 50.000 de kilometri. Mulți șoferi uită de ele

stirileprotvCele patru componente ale mașinii care necesită înlocuire după 50.000 de kilometri. Mulți șoferi uită de ele

Cele 3 metode prin care unii medici de la Spitalul Pantelimon grăbeau moartea unor pacienți. Acuzațiile procurorilor

stirileprotvCele 3 metode prin care unii medici de la Spitalul Pantelimon grăbeau moartea unor pacienți. Acuzațiile procurorilor

Încă un actor rupe colaborarea cu TNB, după scandalul Felix Alexa: „Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret”

stirileprotvÎncă un actor rupe colaborarea cu TNB, după scandalul Felix Alexa: „Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret”

Cetățean de onoare la 19 ani. Ruben Găitan a salvat de la sinucidere un bărbat, în timp ce alți tineri doar filmau

stirileprotvCetățean de onoare la 19 ani. Ruben Găitan a salvat de la sinucidere un bărbat, în timp ce alți tineri doar filmau

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!