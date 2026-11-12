Fostul director sportiv al nerazzurrilor a participat la Social Football Summit, la Torino, unde a oferit detalii și despre numirea lui Cristi Chivu pe banca echipei, în luna iulie a anului trecut. Ausilio a explicat că păstrează legătura cu antrenorul român și cu mai mulți foști colaboratori.

„Chivu a crescut alături de noi”

Fostul oficial a povestit și cum a fost luată decizia de a-l numi pe Chivu, după plecarea lui Simone Inzaghi. Acesta a considerat că tehnicianul român era alegerea potrivită pentru a păstra continuitatea unui proiect deja consolidat.

„Păstrez legătura cu Baccin, la fel cum fac și cu Chivu sau cu alți membri ai echipei. Am petrecut atâția ani acolo. Nu poți uita brusc o perioadă atât de lungă din viața ta, o rutină zilnică ce nu se șterge în două luni. Relațiile rămân, le întrețin, iar din partea mea acest lucru nu se va schimba”, a spus fostul director sportiv al nerazzurrilor.

„Cum alegi un antrenor? Cea mai bună variantă este cea care răspunde exact nevoilor tale într-un anumit moment. Ultimii au fost Spalletti, Conte, Inzaghi și Chivu. Cazul lui Chivu s-a înscris cam în aceeași logică. El nu ar fi adus schimbări majore unei echipe deja competitive, care tocmai jucase o finală. Avea, în plus, avantajul de a fi cineva pe care îl cunoșteam foarte bine: a crescut alături de noi, a fost jucător, apoi antrenor în cadrul academiei. Din fericire, Cherubini (n.r. președintele Parmei) ațipise puțin, nu îi semnase încă prelungirea contractului, iar noi am profitat de prietenia noastră pentru a-i cere să aibă răbdare”, a mai explicat Piero Ausilio.