Mai mulți părinți au contestat măsura dispusă de finanțatorul roș-albaștrilor și au hotărât să își scoată copiii de la antrenament, nemulțumiți de modul în care au evoluat lucrurile în cadrul centrului de copii și juniori.
Gigi Becali și-a dat afară instant antrenorul după ce a văzut imaginile!
Gigi Becali l-a demis pe antrenorul Edi Marin de la academia FCSB, după ce tehnicianul ar fi agresat un junior. Îndepărtarea acestuia a generat imediat un protest la baza din Berceni.
Imaginile care au dus la demiterea lui Edi Marin
Patronul clubului l-a dat afară pe Edi Marin după ce a primit de la tatăl unui junior o filmare în care se vede cum antrenorul îl lovește pe copil.
„Da, da. Eu am văzut un filmuleț în care el i-a dat o palmă. Îi vorbește urât unui copil și îi dă o palmă. Eu asta am văzut, asta am făcut. Dacă au scos copiii, să le dea Dumnezeu sănătate! A sărit și taică-su la bătaie cu el, a fost de față. Da, da (n.r. - are imaginile de la părintele băiatului)”, a spus Gigi Becali, potrivit Prima Sport.
Tensiunile de la nivelul academiei apar pe fondul unor schimbări ample în organigrama tehnică a clubului, declanșate de eșecul suferit în fața celor de la Corvinul Hunedoara (0-1). În urma acestei reorganizări, Lucian Filip a fost mutat la formația a doua, iar Mihai Pintilii și-a reluat rolul de antrenor secund la prima echipă, unde colaborează cu Costin Curelea, fostul selecționer al reprezentativei U21 a României.
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