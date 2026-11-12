Gigi Becali și-a dat afară instant antrenorul după ce a văzut imaginile!

Gigi Becali și-a dat afară instant antrenorul după ce a văzut imaginile! Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali l-a demis pe antrenorul Edi Marin de la academia FCSB, după ce tehnicianul ar fi agresat un junior. Îndepărtarea acestuia a generat imediat un protest la baza din Berceni.

TAGS:
FCSBGigi BecaliEdi Marin
Din articol

Mai mulți părinți au contestat măsura dispusă de finanțatorul roș-albaștrilor și au hotărât să își scoată copiii de la antrenament, nemulțumiți de modul în care au evoluat lucrurile în cadrul centrului de copii și juniori.

  • Becali telefon
×
Reactii fcsb 071126 gigi becali
Gigi Becali
ÎNAPOI LA ARTICOL

Imaginile care au dus la demiterea lui Edi Marin

Patronul clubului l-a dat afară pe Edi Marin după ce a primit de la tatăl unui junior o filmare în care se vede cum antrenorul îl lovește pe copil.

„Da, da. Eu am văzut un filmuleț în care el i-a dat o palmă. Îi vorbește urât unui copil și îi dă o palmă. Eu asta am văzut, asta am făcut. Dacă au scos copiii, să le dea Dumnezeu sănătate! A sărit și taică-su la bătaie cu el, a fost de față. Da, da (n.r. - are imaginile de la părintele băiatului), a spus Gigi Becali, potrivit Prima Sport.

Tensiunile de la nivelul academiei apar pe fondul unor schimbări ample în organigrama tehnică a clubului, declanșate de eșecul suferit în fața celor de la Corvinul Hunedoara (0-1). În urma acestei reorganizări, Lucian Filip a fost mutat la formația a doua, iar Mihai Pintilii și-a reluat rolul de antrenor secund la prima echipă, unde colaborează cu Costin Curelea, fostul selecționer al reprezentativei U21 a României.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cele patru componente ale mașinii care necesită înlocuire după 50.000 de kilometri. Mulți șoferi uită de ele
Cele patru componente ale mașinii care necesită înlocuire după 50.000 de kilometri. Mulți șoferi uită de ele
ARTICOLE PE SUBIECT
A aflat ce mutare pregătise Gigi Becali și s-a declarat convins că patronul de la FCSB ar fi ieșit în pierdere
A aflat ce mutare pregătise Gigi Becali și s-a declarat convins că patronul de la FCSB ar fi ieșit în pierdere
Patru mutări la FCSB! Pe cine aduce Gigi Becali: „Unul vine din Spania, altul din Anglia”
Patru mutări la FCSB! Pe cine aduce Gigi Becali: „Unul vine din Spania, altul din Anglia”
Decizia neașteptată luată de fostul căpitan de la FCSB după ce Gigi Becali l-a scos din staff
Decizia neașteptată luată de fostul căpitan de la FCSB după ce Gigi Becali l-a scos din staff
ULTIMELE STIRI
Edi Iordănescu, antrenor în Anglia? Dezvăluirea făcută de Sky Sports
Edi Iordănescu, antrenor în Anglia? Dezvăluirea făcută de Sky Sports
Ce avere are Monica Iagăr, fostă mare atletă, președinte la CS Dinamo, în prezent deputat AUR
Ce avere are Monica Iagăr, fostă mare atletă, președinte la CS Dinamo, în prezent deputat AUR
Noi detalii tulburătoare despre moartea lui Robert Enke: „Lara, vine tati”
Noi detalii tulburătoare despre moartea lui Robert Enke: „Lara, vine tati”
Câștigi și pleci acasă, eliminată! „Prostia” pe care Cori Gauff (4 WTA) nu o mai suportă în tenis
Câștigi și pleci acasă, eliminată! „Prostia” pe care Cori Gauff (4 WTA) nu o mai suportă în tenis
Românul refuzat în țară a debutat cu pasă de gol la Leyton Orient: ”Nu puteam să-l folosim ca Under, așa că a plecat acasă”!
Românul refuzat în țară a debutat cu pasă de gol la Leyton Orient: ”Nu puteam să-l folosim ca Under, așa că a plecat acasă”!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Tony Strata, la FCSB? Gigi Becali a făcut anunțul în direct

Tony Strata, la FCSB? Gigi Becali a făcut anunțul în direct

FCSB, victorie la masa verde după decizia Comisiei! Cum se schimbă clasamentul

FCSB, victorie la masa verde după decizia Comisiei! Cum se schimbă clasamentul

Cristiano Ronaldo a ales la ce echipă va evolua în sezonul următor

Cristiano Ronaldo a ales la ce echipă va evolua în sezonul următor

Reacție vehementă după valul de demiteri de la FCSB: ”Între mine și MM, relația este acum zero!”

Reacție vehementă după valul de demiteri de la FCSB: ”Între mine și MM, relația este acum zero!”

FCSB a dat o dublă lovitură: „E clar că e un mare plus / Nota 10”

FCSB a dat o dublă lovitură: „E clar că e un mare plus / Nota 10”

Ce a făcut România U19 în meciul cu Italia, din preliminariile EURO 2027

Ce a făcut România U19 în meciul cu Italia, din preliminariile EURO 2027


Recomandarile redactiei
Edi Iordănescu, antrenor în Anglia? Dezvăluirea făcută de Sky Sports
Edi Iordănescu, antrenor în Anglia? Dezvăluirea făcută de Sky Sports
Ce avere are Monica Iagăr, fostă mare atletă, președinte la CS Dinamo, în prezent deputat AUR
Ce avere are Monica Iagăr, fostă mare atletă, președinte la CS Dinamo, în prezent deputat AUR
Românul refuzat în țară a debutat cu pasă de gol la Leyton Orient: ”Nu puteam să-l folosim ca Under, așa că a plecat acasă”!
Românul refuzat în țară a debutat cu pasă de gol la Leyton Orient: ”Nu puteam să-l folosim ca Under, așa că a plecat acasă”!
Panică la FCSB! Atacantul lui Gigi Becali a părăsit antrenamentul după ce a acuzat probleme medicale
Panică la FCSB! Atacantul lui Gigi Becali a părăsit antrenamentul după ce a acuzat probleme medicale
Noi detalii tulburătoare despre moartea lui Robert Enke: „Lara, vine tati”
Noi detalii tulburătoare despre moartea lui Robert Enke: „Lara, vine tati”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
CITESTE SI
Cele patru componente ale mașinii care necesită înlocuire după 50.000 de kilometri. Mulți șoferi uită de ele

stirileprotvCele patru componente ale mașinii care necesită înlocuire după 50.000 de kilometri. Mulți șoferi uită de ele

Cele 3 metode prin care unii medici de la Spitalul Pantelimon grăbeau moartea unor pacienți. Acuzațiile procurorilor

stirileprotvCele 3 metode prin care unii medici de la Spitalul Pantelimon grăbeau moartea unor pacienți. Acuzațiile procurorilor

Încă un actor rupe colaborarea cu TNB, după scandalul Felix Alexa: „Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret”

stirileprotvÎncă un actor rupe colaborarea cu TNB, după scandalul Felix Alexa: „Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret”

Cetățean de onoare la 19 ani. Ruben Găitan a salvat de la sinucidere un bărbat, în timp ce alți tineri doar filmau

stirileprotvCetățean de onoare la 19 ani. Ruben Găitan a salvat de la sinucidere un bărbat, în timp ce alți tineri doar filmau

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!