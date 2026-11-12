Gigi Becali și-a dat afară instant antrenorul după ce a văzut imaginile!

Mai mulți părinți au contestat măsura dispusă de finanțatorul roș-albaștrilor și au hotărât să își scoată copiii de la antrenament, nemulțumiți de modul în care au evoluat lucrurile în cadrul centrului de copii și juniori.

Reacție vehementă după valul de demiteri de la FCSB: ”Între mine și MM, relația este acum zero!”

Imaginile care au dus la demiterea lui Edi Marin

Patronul clubului l-a dat afară pe Edi Marin după ce a primit de la tatăl unui junior o filmare în care se vede cum antrenorul îl lovește pe copil.

„Da, da. Eu am văzut un filmuleț în care el i-a dat o palmă. Îi vorbește urât unui copil și îi dă o palmă. Eu asta am văzut, asta am făcut. Dacă au scos copiii, să le dea Dumnezeu sănătate! A sărit și taică-su la bătaie cu el, a fost de față. Da, da (n.r. - are imaginile de la părintele băiatului)”, a spus Gigi Becali, potrivit Prima Sport.

Tensiunile de la nivelul academiei apar pe fondul unor schimbări ample în organigrama tehnică a clubului, declanșate de eșecul suferit în fața celor de la Corvinul Hunedoara (0-1). În urma acestei reorganizări, Lucian Filip a fost mutat la formația a doua, iar Mihai Pintilii și-a reluat rolul de antrenor secund la prima echipă, unde colaborează cu Costin Curelea, fostul selecționer al reprezentativei U21 a României.