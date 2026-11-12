Tricolorii vor întâlni Polonia, pe 14 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională, iar trei zile mai târziu vor juca în deplasare cu Bosnia și Herțegovina, la Zenica.

Înaintea celor două confruntări, Marian Iancu, fostul patron al lui Poli Timișoara, a lansat un atac dur la adresa selecționerului Gică Hagi, printr-o postare pe Facebook.

„Să fii rege nu exclude ipoteza că poți fi și idiot”

Omul de afaceri a criticat atât alegerile tactice ale antrenorului, cât și prestațiile echipei naționale. Iancu a făcut referire și la înfrângerile cu Suedia și Bosnia, dar a contestat folosirea unui sistem cu cinci fundași centrali.

Mai departe, fostul patron al lui Poli Timișoara i-a cerut lui Hagi să plece de la națională și i-a transmis un mesaj și președintelui FRF, Răzvan Burleanu.

„Despre echipa națională?! Mai jucăm și noi ceva? Regele, în mod onest, și-a asumat că a greșit. Că a gândit prost. Să fii rege nu exclude ipoteza că poți fi și idiot. Asumat. Nu că s-ar vedea. Că s-ar auzi. Ci demonstrat prin tot ceea ce spui și ce faci la vedere. Fără să ascunzi nimic și fără ipocrizie. Torni apă în șampanie și te întrebi la final de ce te doare capul?! De supărare că ai vrut să faci mai mult și a ieșit mai prost. Ca tine.

Este evident că statuia regelui este doar un soclu mai înalt. Piatră seacă! Bordură! Ai o mână de jucători mai de paradă și îi împarți în două tabere, de pitici și de glumeți. Am mers să învingem Suedia și am fost petarde, după care am venit acasă să câștigăm cu Bosnia și ne-am făcut un căcuță pe noi. Deși trebuia pe ei.

„Și cu asta ce-am făcut?!”, întreba bătrânul Tănase! Celebrul actor Constantin Tănase. Răspunsul regelui ar fi: am făcut rău ca să nu fie bine. Fără Ianis, viața e pustiu. Asta trebuie să se vadă. Să rezulte.

Ne întoarcem la meci. Care meci? Cinci fundași centrali?! Cinci gloabe. Echipa națională a României?! Suntem de râsul lumii. Nici naționala din Burkina Faso nu joacă cu atâția fundași centrali. Doar un idiot patentat poate gândi așa ceva. Da, da! Îl avem. Și ne mândrim cu el. Este regele. Ceea ce era de demonstrat. Ceea ce am reproșat lui Hagi înaintea meciului, într-o postare pe pagina mea de Facebook, exact așa s-a întâmplat.

Ce bătaie de joc. Ce idioți noi, că idolatrizăm toți înguștii și diluații care se încăpățânează să ne convingă că, nu doar că Dumnezeu a fost darnic cu el și i-a dat două picioare de aur (în cazul regelui), dar mai este și un Einstein al fotbalului care inventează el aerul. Trebuie să recunoaștem că, dacă acceptăm asemenea găini, nici noi nu suntem diferiți de ei. Eu nu tac. Îi cer să plece. Iar lui Burleanu îi cer să introducă criteriul de inteligență lângă competența demonstrată, atunci când ofertează un selecționer”, a scris Marian Iancu pe Facebook.

România ocupă ultimul loc în grupa din Liga Națiunilor, fără niciun punct după primele partide. Suedia conduce cu 10 puncte, Bosnia are 8, iar Polonia se află pe locul al treilea, cu 4 puncte.