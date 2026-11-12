Dumitru Dragomir a răbufnit după decizia luată de Înalta Curte în dosarul său: pe cine dă vina fostul șef al LPF

„După 18 ani de procese, am fost achitat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție… Vă dați seama prin ce emoții am trecut, și eu, și familia mea. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am rămas sănătos la cap. Cinci procese au fost… Am avut noroc de niște judecători corecți, și la Curtea de Apel, și la Înalta Curte, care au văzut că nu există nicio faptă, totul era o lucrătură. Dacă nu eram membru PRM și președinte la Ligă, nu se lua nimeni de mine. Eu toată viața mea am fost un om corect, m-am ferit ca dracul de tămâie să fac ilegalități” , a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik .

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a oferit o primă reacție după încheierea proceselor care s-au întins pe durata a aproape două decenii. Mitică Dragomir este de părere că problemele sale cu justiția au pornit de la funcțiile pe care le-a ocupat în fotbal și în politică.

Cum s-a apărat fostul șef al LPF și ce acuzații i-au adus procurorii

„M-am înconjurat numai de juriști de valoare, care nu m-au lăsat să fac nici cea mai mică greșeală. Totul a fost făcut ca la carte, așa că din punctul ăsta de vedere eram cât de cât liniștit. În plus, am avut și doi avocați de excepție, care m-au apărat în aceste procese. E vorba de cunoscutul Marian Nazat, pe partea penală, și de fiul său, Bogdan, pe partea civilă. Râdeau și ei când vedeau ce probe existau la dosar… În fine, bine că s-a terminat definitiv, ajunsesem la capătul puterilor cu atâtea procese. Știam că sunt nevinovat și nu se poate întâmpla nimic, dar tot stai în tensiune. Nu-i doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu timp de 18 ani”, a mai spus fostul șef al Ligii, potrivit sursei citate.

Cazul a vizat cedarea drepturilor de televizare a meciurilor din Liga 1 în anul 2008 către un consorțiu din care făcea parte RCS&RDS, în schimbul sumei de 101,15 milioane de euro pentru trei sezoane. După ce compania a cerut modificarea clauzelor contractuale în 2009, pe fondul crizei economice, procurorii DNA l-au acuzat pe Dumitru Dragomir că ar fi pretins 3,5 milioane de euro de la reprezentantul Ioan Bendei și că ar fi încasat 3,1 milioane de euro, bani virați în 27 de tranșe către firma fiului său, Bogdan-Dumitru Dragomir.

Prin decizia definitivă din 11 noiembrie 2026, ÎCCJ a menținut sentința de achitare dată de Curtea de Apel București pe 25 noiembrie 2025, iar cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului. Alături de Dumitru Dragomir și fiul său, Bogdan, în dosarul trimis în judecată în august 2017 au mai fost achitați definitiv Ioan Bendei, Alexandru Oprea, Mihai Dinei, Serghei Bulgac, Florin-Bogdan Bădiță, precum și societățile Bodu SRL și Integrasoft SRL.