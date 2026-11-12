VIDEO EXCLUSIV Ei sunt jucătorii așteptați la FCSB! Gigi Becali le-a dat numele

Ei sunt jucătorii așteptați la FCSB! Gigi Becali le-a dat numele Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali a dezvăluit numele jucătorilor așteptați să facă pasul la prima echipă a lui FCSB, pe modelul Ricardo Pădurariu.

TAGS:
Gigi BecaliFCSBAndrei Dăncușdavid avramRicardo PadurariuAlexandru Stoian
Din articol

Ricardo Pădurariu (19 ani), fotbalist crescut în academia lui FCSB, a dobândit experiență în ligile inferioare, la Gloria Bistrița și Corvinul Hunedoara, iar în această vară a fost promovat la prima echipă, unde a devenit titular incontestabil. Fundașul stânga este considerat de Gigi Becali și următorul mare produs de export al clubului.

Gigi Becali așteaptă noi jucători din academie la FCSB: "Sunt de mare perspectivă și mare valoare"

Pe lângă Pădurariu, Gigi Becali este convins că academia celor de la FCSB va mai propune primei echipe și alte nume în viitorul apropiat. Patronul i-a nominalizat pe Andrei Dăncuș (17 ani, fundaș central) și David Avram (16 ani, atacant).

"Ei (n.r - tinerii din academie) îmi dau curajul pentru că am câștigat turneele la 3-4 grupe. Am câștigat toate campionatele așa cum le câștiga Hagi pe vremuri, iar asta îmi dă curaj.

Avem un atacant, Avram, care are 16 ani. Avem Stoian. Avem un fundaș central, Dăncuș. Avem Pădurariu. Sunt 5-6 tineri jucători de mare perspectivă și mare valoare. Dacă îi creștem bine pe ăștia, putem să ne bazăm peste 3-4 ani să avem o echipă crescută în academia noastră", a spus Gigi Becali, într-o intervenție la VOYO Sport Live.

Declarația lui Gigi Becali a venit chiar într-o perioadă în care FCSB face schimbări masive și la nivelul academiei. DETALII AICI.

Publicitate

Cine sunt David Avram și Andrei Dăncuș, jucătorii pe care Gigi Becali îi așteaptă la prima echipă a lui FCSB

David Avram, născut în 2010, va împlini 17 ani în februarie. Atacantul a debutat la prima echipă a lui FCSB în luna mai a acestui an, la meciul de play-out cu FC Hermannstadt 0-2). 

Avram este internațional U17, iar la începutul acestei luni a marcat în victoria cu Cipru (2-0), din prima rundă a calificărilor pentru Campionatul European.

Andrei Dăncuș (17 ani), care va împlini 18 ani pe 20 ianuarie, este un nume care a fost avansat de mai multă vreme de către oficialii lui FCSB. Fundașul central a prins 3 meciuri la prima echipă până acum și este o prezență constantă la loturile de juniori ale României.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cele patru componente ale mașinii care necesită înlocuire după 50.000 de kilometri. Mulți șoferi uită de ele
Cele patru componente ale mașinii care necesită înlocuire după 50.000 de kilometri. Mulți șoferi uită de ele
ULTIMELE STIRI
Edi Iordănescu, antrenor în Anglia? Dezvăluirea făcută de Sky Sports
Edi Iordănescu, antrenor în Anglia? Dezvăluirea făcută de Sky Sports
Ce avere are Monica Iagăr, fostă mare atletă, președinte la CS Dinamo, în prezent deputat AUR
Ce avere are Monica Iagăr, fostă mare atletă, președinte la CS Dinamo, în prezent deputat AUR
Noi detalii tulburătoare despre moartea lui Robert Enke: „Lara, vine tati”
Noi detalii tulburătoare despre moartea lui Robert Enke: „Lara, vine tati”
Câștigi și pleci acasă, eliminată! „Prostia” pe care Cori Gauff (4 WTA) nu o mai suportă în tenis
Câștigi și pleci acasă, eliminată! „Prostia” pe care Cori Gauff (4 WTA) nu o mai suportă în tenis
Românul refuzat în țară a debutat cu pasă de gol la Leyton Orient: ”Nu puteam să-l folosim ca Under, așa că a plecat acasă”!
Românul refuzat în țară a debutat cu pasă de gol la Leyton Orient: ”Nu puteam să-l folosim ca Under, așa că a plecat acasă”!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Tony Strata, la FCSB? Gigi Becali a făcut anunțul în direct

Tony Strata, la FCSB? Gigi Becali a făcut anunțul în direct

FCSB, victorie la masa verde după decizia Comisiei! Cum se schimbă clasamentul

FCSB, victorie la masa verde după decizia Comisiei! Cum se schimbă clasamentul

Cristiano Ronaldo a ales la ce echipă va evolua în sezonul următor

Cristiano Ronaldo a ales la ce echipă va evolua în sezonul următor

Reacție vehementă după valul de demiteri de la FCSB: ”Între mine și MM, relația este acum zero!”

Reacție vehementă după valul de demiteri de la FCSB: ”Între mine și MM, relația este acum zero!”

FCSB a dat o dublă lovitură: „E clar că e un mare plus / Nota 10”

FCSB a dat o dublă lovitură: „E clar că e un mare plus / Nota 10”

Ce a făcut România U19 în meciul cu Italia, din preliminariile EURO 2027

Ce a făcut România U19 în meciul cu Italia, din preliminariile EURO 2027


Recomandarile redactiei
Edi Iordănescu, antrenor în Anglia? Dezvăluirea făcută de Sky Sports
Edi Iordănescu, antrenor în Anglia? Dezvăluirea făcută de Sky Sports
Ce avere are Monica Iagăr, fostă mare atletă, președinte la CS Dinamo, în prezent deputat AUR
Ce avere are Monica Iagăr, fostă mare atletă, președinte la CS Dinamo, în prezent deputat AUR
Românul refuzat în țară a debutat cu pasă de gol la Leyton Orient: ”Nu puteam să-l folosim ca Under, așa că a plecat acasă”!
Românul refuzat în țară a debutat cu pasă de gol la Leyton Orient: ”Nu puteam să-l folosim ca Under, așa că a plecat acasă”!
Panică la FCSB! Atacantul lui Gigi Becali a părăsit antrenamentul după ce a acuzat probleme medicale
Panică la FCSB! Atacantul lui Gigi Becali a părăsit antrenamentul după ce a acuzat probleme medicale
Noi detalii tulburătoare despre moartea lui Robert Enke: „Lara, vine tati”
Noi detalii tulburătoare despre moartea lui Robert Enke: „Lara, vine tati”
Alte subiecte de interes
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Jucătorul lui FCSB merge la Mondial și anunță: "Sper să ajung mai sus decât Mirel Rădoi!"
Jucătorul lui FCSB merge la Mondial și anunță: "Sper să ajung mai sus decât Mirel Rădoi!"
„Perla“ FCSB-ului l-a convins pe Mihai Stoica: „Aproape perfect“
„Perla“ FCSB-ului l-a convins pe Mihai Stoica: „Aproape perfect“
CITESTE SI
Cele patru componente ale mașinii care necesită înlocuire după 50.000 de kilometri. Mulți șoferi uită de ele

stirileprotvCele patru componente ale mașinii care necesită înlocuire după 50.000 de kilometri. Mulți șoferi uită de ele

Cele 3 metode prin care unii medici de la Spitalul Pantelimon grăbeau moartea unor pacienți. Acuzațiile procurorilor

stirileprotvCele 3 metode prin care unii medici de la Spitalul Pantelimon grăbeau moartea unor pacienți. Acuzațiile procurorilor

Încă un actor rupe colaborarea cu TNB, după scandalul Felix Alexa: „Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret”

stirileprotvÎncă un actor rupe colaborarea cu TNB, după scandalul Felix Alexa: „Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret”

Cetățean de onoare la 19 ani. Ruben Găitan a salvat de la sinucidere un bărbat, în timp ce alți tineri doar filmau

stirileprotvCetățean de onoare la 19 ani. Ruben Găitan a salvat de la sinucidere un bărbat, în timp ce alți tineri doar filmau

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!