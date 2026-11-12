Ricardo Pădurariu (19 ani), fotbalist crescut în academia lui FCSB, a dobândit experiență în ligile inferioare, la Gloria Bistrița și Corvinul Hunedoara, iar în această vară a fost promovat la prima echipă, unde a devenit titular incontestabil. Fundașul stânga este considerat de Gigi Becali și următorul mare produs de export al clubului.

Gigi Becali așteaptă noi jucători din academie la FCSB: "Sunt de mare perspectivă și mare valoare"

Pe lângă Pădurariu, Gigi Becali este convins că academia celor de la FCSB va mai propune primei echipe și alte nume în viitorul apropiat. Patronul i-a nominalizat pe Andrei Dăncuș (17 ani, fundaș central) și David Avram (16 ani, atacant).

"Ei (n.r - tinerii din academie) îmi dau curajul pentru că am câștigat turneele la 3-4 grupe. Am câștigat toate campionatele așa cum le câștiga Hagi pe vremuri, iar asta îmi dă curaj.

Avem un atacant, Avram, care are 16 ani. Avem Stoian. Avem un fundaș central, Dăncuș. Avem Pădurariu. Sunt 5-6 tineri jucători de mare perspectivă și mare valoare. Dacă îi creștem bine pe ăștia, putem să ne bazăm peste 3-4 ani să avem o echipă crescută în academia noastră", a spus Gigi Becali, într-o intervenție la VOYO Sport Live.

Declarația lui Gigi Becali a venit chiar într-o perioadă în care FCSB face schimbări masive și la nivelul academiei. DETALII AICI.