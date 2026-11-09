După trei înfrângeri consecutive, patronul campioanei este nemulțumit de transferurile realizate și l-a luat în vizor pe Florin Cernat, responsabil de departamentul de scouting.

„A ajuns cuțitul la os. Fac eu curățenie!”

Becali consideră că oamenii care se ocupă de identificarea jucătorilor nu și-au făcut treaba și a dat ca exemple achizițiile lui Aymen Boutoutaou, Ofri Arad și Dylan Batubinsika. Omul de afaceri susține că Cernat a avut doi ani la dispoziție pentru a găsi fotbaliști care să ridice nivelul echipei.

„Pandele e supărat un pic pe mine. A venit cutare: «Ce face, măi, Cernat?». «Păi vede jucători, se pricepe, se duce colo-colo, cercetează». A cercetat de doi ani și ce a cercetat? Că i-ai adus pe Boutoutaou, Arad și Batubinsika? Cine răspunde?”, a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Patronul roș-albaștrilor a continuat atacul și a transmis că nu mai este dispus să accepte situația actuală. Becali a anunțat că va interveni personal pentru a face ordine în club.

„Cernat mi-a dat ciurucuri, asta mi-a zis omul. Ordinele mele se execută, să-l accepte. Eu sunt om bun, iubitor, dar a ajuns cuțitul la os. Fac eu curățenie”, a mai spus finanțatorul FCSB.

Roș-albaștrii vor reveni pe teren duminică, 22 noiembrie, nu mai devreme de ora 20:30, într-un meci cu FC Argeș din cadrul etapei #16 din Superliga României.