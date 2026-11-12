Adus în vară de la Sochaux, pentru 1,3 milioane de euro, Boutoutaou nu l-a impresionat pe Gigi Becali. L-a criticat încă de la primele meciuri, și-a mai schimbat discursul după ce francezul a fost MVP-ul derby-ului cu Rapid (4-1), însă ultimele prestații l-au determinat să anunțe deja despărțirea - una care s-ar putea produce în iarnă.

Pavel Badea: "Boutoutaou joacă pe postul lui Cicâldău. Venirea lui la Craiova nu ar fi de bun augur"

În ultima perioadă, Universitatea Craiova s-ar fi arătat interesată de aducerea lui Aymen Boutoutaou. Mutarea ar fi presupus ca atacantul Steven Nsimba să fie trimis la FCSB, iar oltenii să mai încaseze și o sumă considerabilă de bani - peste un milion de euro.

La câteva zile după ce Gigi Becali a anunțat ca sigură plecarea lui Boutoutaou, Pavel Badea spune că "nu ar fi de bun augur" o sosire a francezului în Bănie. Directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova este de părere că fotbalistul de la FCSB nu ar avea loc în primul 11 al lui Filipe Coelho.

"Din punctul meu de vedere, Boutoutaou joacă pe postul lui Cicâldău. La ora actuală, Cicâldău e unul dintre cei mai buni jucători din campionatul României. Are o experiență internațională vastă, are experiență în străinătate. Este o realitate asta prin ceea ce el arată etapă de etapă în campionatul românesc.

Cicâldău reprezintă o certitudine, iar venirea lui Boutoutaou nu cred că ar fi de bun augur la momentul actual, însă asta o decide staff-ul tehnic. Noi doar putem să comentăm pe acest subiect", a spus Pavel Badea, într-un interviu pentru PRO TV.