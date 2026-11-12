Adus în vară de la Sochaux, pentru 1,3 milioane de euro, Boutoutaou nu l-a impresionat pe Gigi Becali. L-a criticat încă de la primele meciuri, și-a mai schimbat discursul după ce francezul a fost MVP-ul derby-ului cu Rapid (4-1), însă ultimele prestații l-au determinat să anunțe deja despărțirea - una care s-ar putea produce în iarnă.
Pavel Badea: "Boutoutaou joacă pe postul lui Cicâldău. Venirea lui la Craiova nu ar fi de bun augur"
În ultima perioadă, Universitatea Craiova s-ar fi arătat interesată de aducerea lui Aymen Boutoutaou. Mutarea ar fi presupus ca atacantul Steven Nsimba să fie trimis la FCSB, iar oltenii să mai încaseze și o sumă considerabilă de bani - peste un milion de euro.
La câteva zile după ce Gigi Becali a anunțat ca sigură plecarea lui Boutoutaou, Pavel Badea spune că "nu ar fi de bun augur" o sosire a francezului în Bănie. Directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova este de părere că fotbalistul de la FCSB nu ar avea loc în primul 11 al lui Filipe Coelho.
"Din punctul meu de vedere, Boutoutaou joacă pe postul lui Cicâldău. La ora actuală, Cicâldău e unul dintre cei mai buni jucători din campionatul României. Are o experiență internațională vastă, are experiență în străinătate. Este o realitate asta prin ceea ce el arată etapă de etapă în campionatul românesc.
Cicâldău reprezintă o certitudine, iar venirea lui Boutoutaou nu cred că ar fi de bun augur la momentul actual, însă asta o decide staff-ul tehnic. Noi doar putem să comentăm pe acest subiect", a spus Pavel Badea, într-un interviu pentru PRO TV.
Pavel Badea: "Nu cred că Boutoutaou a ajuns la potențialul maxim"
Deși nu îl vede pe Boutoutaou la Craiova, Pavel Badea este de părere că fotbalistul de bandă nu și-a spus ultimul cuvânt la FCSB.
"Boutoutaou este un jucător interesant, cu certe calități, cu o tehnică individuală bună, cu o agresivitate destul de mare. Totuși, traversează o perioadă cu dificultăți de adaptare, perioadă izvorâtă și dintr-o presiune pusă de patron pe el ca să-l facă să se autodepășesacă.
Eu nu cred că a ajuns la potențialul maxim, iar în următoarea perioadă ne va demonstra dacă ne-am înșelat sau nu în privința lui", a mai spus Pavel Badea.
- 4 goluri a marcat Boutoutaou la FCSB în 16 meciuri: unul cu Auda (Conference League), unul cu FC Argeș (Cupa României) și două cu Rapid (Superliga)
Gigi Becali anunță plecarea iminentă a lui Aymen Boutoutaou de la FCSB
Gigi Becali speră că îl va putea ceda pe Boutoutaou în iarnă și a indicat Arabia Saudită drept o posibilă destinație pentru jucătorul de la FCSB.
"Să zicem că-l dăm în iarnă, undeva, că-l dăm în Arabia, undeva, și scap de un milion, dar două milioane tot le-am pierdut. Boutoutaou nu e jucător pe care să-l folosesc eu, nu e de mine și cu asta basta", a spus Gigi Becali, la Fanatik, la câteva zile după ce Boutoutaou a fost înlocuit la pauza meciului FCSB - Corvinul 0-1.
Becali s-a plâns din nou de costurile foarte mari pe care le are FCSB cu Aymen Boutoutaou, chiar dacă la momentul transferului îi dădea mână liberă lui Mihai Stoica la negocieri și era dispus să ofere cât este nevoie. Acum, patronul echipei spune că președintele Consiliului de Administrație a avut "mintea întunecată"
"Pe mine, acest Boutoutaou, în trei ani mă costă trei milioane de euro. Deci trei ani de contract înseamnă trei milioane, cu tot ce am dat pe el, cu impresari, cu tot. Deci sunt trei milioane aruncate în foc, pentru că Boutoutaou nu e ce trebui
Nu scot pe MM țap ispășitor. Eu sunt vinovat, eu l-am pus pe MM. Nu e vinovat el, nu contează ce a zis. El e prietenul meu, nu mă dezic de el niciodată în viața mea, dar și el a avut mintea întunecată", a mai zis Becali.