Vine titlul la FCSB? Bogdan Vintila a stabilit un RECORD in acest sezon! Performanta URIASA pentru antrenorul ros-albastrilor! Ce a reusit

Bogdan Vintila a batut un record la FCSB.

FCSB s-a impus cu 2-0 in deplasarea de la Botosani prin golurile marcate de Florinel Coman si Harlem Gnohere. FCSB a ajuns la al 9 lea meci consecutiv fara infrangere in campionat si al 11-lea in toate competitiile. Astfel, antrenorul celor de la FCSB a stabilit recordul de invicibilitate din acest sezon si a fost catalogat ca antrenorul etapei a 16-a de catre cei de la LPF.

"A bifat al noualea meci la rand fara infrangere, stabilind recordul de invicibilitate din acest sezon. Dintre cele noua partide, cinci s-au incheiat cu victorii pe teren advers!", spun cei de la LPF. In echipa etapei, de la FCSB au fost inclusi Florin Tanase, Ovidiu Popescu si Florinel Coman care au avut o prestatie foarte buna in deplsarea de la Botosani. " Florin Tanase a fost decarul care a limpezit jocul bucurestenilor, din pasele sale pornind majoritatea actiunilor ofensive. Merita apreciat si ajutorul dat colegilor pe faza defensiva.

Florinel Coman si-a trecut in cont a saptea reusita din sezonul actual si a ajuns la 27 de goluri si 17 pase decisive in 112 jocuri disputate pe prima scena din Romania.

Ovidiu Popescu a depus un efort fantastic pe toata durata partidei cu Botosani. Demonstreaza ca trece prin cea mai buna perioada din cariera. S-a aflat la al 100-lea joc in principala competitie interna", scriu cei de la LPF. Echipa etapei a 16-a

Portar: Catalin Cabuz (Viitorul) Fundasi: Ionut Larie (Gaz Metan Medias), Gabriel Tamas (Astra Giurgiu), Mihai Leca (Chindia Targoviste) Mijlocasi: Florin Achim (Academica Clinceni), Ovidiu Bic (Chindia Targoviste), Ovidiu Popescu (FCSB), Darius Olaru (Gaz Metan Medias) Atacanti: Florin Tanase (FCSB), Denis Alibec (Astra Giurgiu), Florinel Coman (FCSB)