Incepe RAZBOIUL la FCSB! Planic reclama clubul, clubul il da in judecata pe sarb! Fundasul refuza sa se mai intoarca la echipa

Probleme mari pentru FCSB de la restartul sezonului!

Bogdan Planic a trimis notificare catre FCSB in care anunta ca isi vrea banii pe cele doua luni jumate in care clubul l-a bagat in somaj tehnic. Sarbul nu s-a prezentat ieri la antrenamente si refuza sa joace cu Gaz Metan Medias.

Fundasul a acceptat sa vorbeasca cu o singura persoana din club, MM Stoica, insa discutiile nu au avut niciun rezultat pozitiv, iar Planic ar fi mai decis ca niciodata sa o paraseasca pe FCSB.

Atat el, cat si impresarul sau sustin ca intelegerea cu ros-albastrii se incheie pe 30 iunie, in timp ce oficialii FCSB sustin ca sarbul mai are contract inca un an. Conform surselor www.sport.ro, FCSB incearca sa il dea in judecata pe Planic, motivand contractul acestuia care expira in vara anului urmator.

Planic, la randul lui reclama clubul pentru ca l-a bagat in somaj tehnic fara acordul sau si fara sa il notifice, iar avocatii i-ar da castig de cauza fundasului.

Daca il pierde si pe Planic, FCSB va avea de suferit deoarece fundasul a fost unul dintre cei mai buni oameni ai ros-albastrilor in acest sezon.